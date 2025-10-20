Victoria con solvencia de un sólido Linyola

Un jugador del Linyola y otro del Vallfogona durante el partido. - JOAN GÓMEZ

Publicado por Josep M. Sans Creado: Actualizado:

❘ linyola ❘ El Linyola arrolló al Vallfogona en un partido dominado de principio a fin por los locales. En la primera parte, los locales empezaron creando peligro desde el primer minuto. Al poco de empezar, Casals adelantó al Linyola en una de las primeras jugadas de peligro del partido (1-0, 16'). Pocos minutos más tarde, Tàpies amplió la ventaja y sentenció el partido antes del descanso (2-0, 30').

En la segunda parte, el Vallfogona trató de acercarse al marcador en alguna ocasión, pero el Linyola no cedió en ningún instante el dominio del partido. Los locales defendieron la ventaja con un gran despliegue de esfuerzo durante los 90 minutos. Tras la victoria, el Linyola sube a la octava plaza con 7 puntos.