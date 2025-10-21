Adrià Monné gana por primera vez el Estatal MX2

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El leridano Adrià Monné conquistó este pasado domingo su primer título de campeón de España de MX2, la segunda categoría del motocross estatal. El piloto de Bellpuig, que llegaba a la última cita del certamen con una ventaja de 14 puntos sobre su único perseguidor, Oriol Oliver, rentabilizó al máximo su renta en una prueba dominada de principio a fin por el gerundense, que se adjudicó las dos mangas, aunque al final no le sirvieron para desbancar al leridano del primer cajón del podio.

Monné, de 20 años, culmina así una temporada en la que la regularidad le ha dado la corona, ya que ha sumado más puntos que nadie, 314, pese a haber ganado menos mangas que el segundo clasificado. Oliver necesitaba ganar las dos pruebas y que el leridano ‘pinchara’, pero el de Bellpuig aguantó la presión y gracias a un tercer y quinto puestos se aseguró la primera corona de MX2, después de ser subcampeón el año pasado. Es el cuarto título estatal que conquista Monné, que ya fue campeón de España de MX125 en 2021 y doble campeón de MX sub-18 dos años seguidos, en 2022 y 2023.

Por su parte, el piloto de Castelldans Jordi Alba subió al tercer cajón del podio de MX125 y Zoe Querol fue cuarta en féminas.