Farré, al Mundial ‘indoor’

Arnau Farré tomará parte este próximo sábado en Madrid en la segunda prueba del Mundial X-Trial, que se disputará en el pabellón Movistar Arena. El leridano repite presencia en una cita del Campeonato del Mundo bajo techo al que ya regresó el pasado mes de marzo después de seis años de ausencia. Fue en el Parc des Expositions de Cahors, en Francia, en la penúltima cita del X-Trial 2024-2025, en el que no participaba desde que se lesionó de gravedad en una rodilla en la prueba celebrada en el Palau Sant Jordi de Barcelona en 2018.

Al igual que entonces, el piloto de Vilanova de Segrià correrá gracias a una invitación del promotor del certamen. En la prueba gala se quedó a las puertas del podio, firmando el quinto puesto en la Q1, donde los tres favoritos, Toni Bou, Jaime Busto y Gabriel Marcelli lograron el pase directo. Tuvo que afrontar la Q2 en busca del último billete de finalista, que logró al marcar el mejor tiempo de los cinco competidores, y en la final acabó cuarto, con Busto como gran vencedor. “El objetivo es intentar repetir aquel resultado, que me abriría la posibilidad de acudir a alguna otra prueba del Mundial de X-Trial, como la siguiente en Barcelona. Entrando en la final ya me serviría”, apuntó el leridano, que reconoce que “será complicado porque el nivel será muy alto, pero intentaré aprovechar esta oportunidad que tengo”.

Farré, que esta temporada ha conquistado el campeonato absoluto francés y ha acabado tercero en el Mundial de Trial2, rivalizará con la élite del trial mundial que lideran Bou, campeón del mundo las 18 últimas temporadas, Busto y Marcelli, acompañados por el británico Harry Hemingway, vigente campeón mundial de Trial2, los italianos Francesco Titli y Matteo Grattarola, y el francés Benoit Bincaz. Bou, ganador en Madrid en las ediciones de 2022 y 2023, lidera el Mundial con Gabriel Marcelli en el segundo puesto, la misma posición que ha firmado los dos últimos años en la cita madrileña, mientras que Busto es tercero.