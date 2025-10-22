Festival antes del clásico

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ barcelona ❘ Cuando más lo necesitaba, Fermín López, con el primer triplete de su carrera profesional, le regaló una goleada y una dosis de autoestima al Barça ante el Olympiacos (6-1) antes del clásico del domingo, en un encuentro que se rompió con la expulsión algo rigurosa de Hezze en el minuto 57. Hasta entonces y con 2-1 en el marcador, el Barça se mostró inseguro, fallón y falto de ideas. Suerte tuvo de Fermín, que fue el desequilibrio, el mejor con diferencia junto a Marcus Rashford, autor de un doblete.

El Barça se encontró con un rival rocoso que pudo marcar a los 30 segundos en un error en la entrega de Balde que Szczesny resolvió. La presión helena dificultaba la salida del balón y los de Flick, que puso de titular al joven Dro, sufrieron. La primera aproximación fue un remate de Rashford, que volvió a jugar de nueve, pero el primer tanto llegó en el primer remate a puerta del Barça. Una jugada enredada, iniciada por Balde, en la que intervino Lamine, pero que concretó con la zurda Fermín (1-0, m.7).

El tanto no le dio tranquilidad al Barça, que no acababa de sentirse a gusto, que no superaba la presión y veía como el juego primitivo de los griegos le creaba demasiados problemas. Todo hasta que volvió a aparecer el onubense. Esta vez fue tras una recuperación de Pedri, una asistencia del joven ‘Dro’ y un desmarque de Rashford. Fermín controló, recortó y puso el balón al palo largo de Tzolakis en el minuto 39.

Seguramente el 2-0 era demasiado premio para lo visto. Por eso no extrañó que prácticamente nada más empezar el segundo tiempo, el Olympiacos descontara en una acción extraña que requirió la acción del VAR. Tras marcar El Kaabi, la jugada se revisó por mano de Éric Garcia, un penalti que el mismo jugador transformó. Con el 2-1, los de Flick se encontraron jugando tres minutos más tarde con uno más, por la expulsión por doble amarilla de Hezze por golpear en el braceo a Casadó.

Pero ni así respiraron los azulgranas. Tuvo que ser un penalti advertido desde el VAR y transformado por Lamine Yamal el que diera algo de oxígeno a un Barça que, entonces sí, pasó por encima de su rival anotando tres goles más.

LaLiga cancela el Villarreal-Barça previsto en Miami por las presiones

El Villarreal-Barça que debería disputarse el 20 de diciembre en Miami, correspondiente a la decimoséptima jornada, ha quedado definitivamente cancelado. LaLiga informó ayer en un comunicado que la promotora encargada del partido, Relevent, ha decidido dar marcha atrás debido a la “incertidumbre generada en España durante las últimas semanas”. Desde LaLiga lamentan “profundamente” la suspensión del proyecto, que califican de “oportunidad histórica e inigualable” para avanzar en la expansión global del fútbol español. La celebración de un partido oficial fuera del país, aseguran, habría reforzado la visibilidad internacional de los clubes, el atractivo de los jugadores y la marca LaLiga en un mercado estratégico como Estados Unidos.

Detenidos 230 fans del Nápoles en Eindhoven

La policía neerlandesa detuvo ayer en distintos puntos de Eindhoven a 230 aficionados del Nápoles y a cuatro del PSV por temor a enfrentamientos antes del partido en el que los locales golearon por 6-2.

El juvenil continúa invicto en Europa

El Barcelona sumó ayer su tercera victoria en la Liga de Campeones Juvenil tras derrotar al Olympiacos (3-0), en un choque que sentenció en la primera parte con goles de Adrián Guerrero y Orian Goren, por partida doble.