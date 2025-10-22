El FIFLleida se concentra ante la Concejalía para pedir una instalación digna

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El FIFLleida, club de fútbol de la ciudad, se ha manifestado esta tarde ante la Paeria para reclamar al Ayuntamiento unas instalaciones dignas. Con 440 futbolistas en la base del club y habiéndose fundado en el 2007, el FIFLleida no dispone hoy en día de ninguna instalación municipal propia. Unos 200 jugadores, entrenadores y directivos del club, junto con los padres y madres de los niños y niñas de la entidad, han mostrado pancartas de apoyo al club y han pedido ayuda a la Paeria.

El club hace 8 temporadas que está en el campo de fútbol de Magraners, una instalación que, dicen, "es olvidada, sucia y sin ningún cuidado de nadie". A pesar de las reclamaciones de la entidad a lo largo de los años, nadie ha puesto solución y es por eso que ahora han salido a la calle para pedir a los políticos que se encarguen arreglar la situación.

Más allá del campo de Magraners, algunos equipos del club se entrenan en los campos de los institutos (Màrius Torres, Gili Gaya y Joan Oró), los cuales dicen que "están limpios y cuidados", pero que no cumplen las medidas reglamentarias para jugar partidos. Según explican, el Ayuntamiento sólo ha propuesto que jueguen a los campos de fútbol sala de INEFC, "unos campos que no llegan ni a la mitad del tamaño de un campo de fútbol 11". Es por eso que desde el club piden "respeto y el mismo trato que tienen todos los clubs de fútbol de Lleida".