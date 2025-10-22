El FIFLleida se concentra ante la Concejalía para pedir una instalación digna
A pesar de contar con más de 400 jugadores, el club no dispone de la gestión de una instalación municipal
El FIFLleida, club de fútbol de la ciudad, se ha manifestado esta tarde ante la Paeria para reclamar al Ayuntamiento unas instalaciones dignas. Con 440 futbolistas en la base del club y habiéndose fundado en el 2007, el FIFLleida no dispone hoy en día de ninguna instalación municipal propia. Unos 200 jugadores, entrenadores y directivos del club, junto con los padres y madres de los niños y niñas de la entidad, han mostrado pancartas de apoyo al club y han pedido ayuda a la Paeria.
El club hace 8 temporadas que está en el campo de fútbol de Magraners, una instalación que, dicen, "es olvidada, sucia y sin ningún cuidado de nadie". A pesar de las reclamaciones de la entidad a lo largo de los años, nadie ha puesto solución y es por eso que ahora han salido a la calle para pedir a los políticos que se encarguen arreglar la situación.
Más allá del campo de Magraners, algunos equipos del club se entrenan en los campos de los institutos (Màrius Torres, Gili Gaya y Joan Oró), los cuales dicen que "están limpios y cuidados", pero que no cumplen las medidas reglamentarias para jugar partidos. Según explican, el Ayuntamiento sólo ha propuesto que jueguen a los campos de fútbol sala de INEFC, "unos campos que no llegan ni a la mitad del tamaño de un campo de fútbol 11". Es por eso que desde el club piden "respeto y el mismo trato que tienen todos los clubs de fútbol de Lleida".