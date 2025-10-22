ATLETISMO
Ponts cierra la Lliga de la Noguera con la Trail No Limits
Más de 580 corredores participaron este fin de semana en la 4ª edición de la Trail No Limits, organizada por el CE Runners No Limits Ponts y puntuable para la Lliga de la Noguera 2025. La cita igualó el récord de participación del año pasado y se consolidó como una de las pruebas más destacadas del calendario comarcal.
En la carrera larga (de 23 km y 1.000 metros de desnivel positivo), las victorias fueron para Pau Montané Vidal (2:03:41) y Judit Sánchez Centelles (2:19:23) en categorías masculina y femenina, respectivamente.
En la carrera corta (de 12 km y 550 metros de desnivel positivo), logró el triunfo en categoría masculina Pol Jou Gardenyes (1:11:34) y se impuso Aina Lindgren Rauret (1:25:10) en la femenina.
Por su parte, la caminata popular de 8 km reunió a decenas de participantes de todas las edades. El CE Escatxics d’Agramunt fue el equipo más numeroso, y los Runners No Limits Ponts se llevaron el premio al club con más podios.