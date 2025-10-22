Ponts cierra la Lliga de la Noguera con la Trail No Limits

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Más de 580 corredores participaron este fin de semana en la 4ª edición de la Trail No Limits, organizada por el CE Runners No Limits Ponts y puntuable para la Lliga de la Noguera 2025. La cita igualó el récord de participación del año pasado y se consolidó como una de las pruebas más destacadas del calendario comarcal.

En la carrera larga (de 23 km y 1.000 metros de desnivel positivo), las victorias fueron para Pau Montané Vidal (2:03:41) y Judit Sánchez Centelles (2:19:23) en categorías masculina y femenina, respectivamente.

En la carrera corta (de 12 km y 550 metros de desnivel positivo), logró el triunfo en categoría masculina Pol Jou Gardenyes (1:11:34) y se impuso Aina Lindgren Rauret (1:25:10) en la femenina.

Por su parte, la caminata popular de 8 km reunió a decenas de participantes de todas las edades. El CE Escatxics d’Agramunt fue el equipo más numeroso, y los Runners No Limits Ponts se llevaron el premio al club con más podios.