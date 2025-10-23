Sin Flick en el Clásico

Hansi Flick gesticula en un momento del partido ante el Girona del pasado fin de semana. - EFE

El Barcelona jugará el Clásico del domingo sin la presencia en el banquillo de su entrenador, Hansi Flick. El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó ayer con un partido al técnico azulgrana por su expulsión en el tramo final del encuentro frente al Girona, correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports, tras ver dos tarjetas amarillas consecutivas.

La resolución no contempla ninguna sanción añadida por el gesto del corte de mangas realizado tras el partido ni por haberse mantenido el técnico unos instantes en la zona del banquillo una vez expulsado. Así, la sanción es la mínima de un partido por ver dos tarjetas amarillas consecutivas, y la RFEF desestima las alegaciones presentadas por el club azulgrana, que solicitaba dejar sin efecto la doble amonestación y la consiguiente expulsión de su técnico.

Según explica el Comité de Competición en su escrito, no se ha acreditado “de forma inequívoca, más allá de toda duda razonable”, la existencia de un error material manifiesto en el acta arbitral tras la revisión de las imágenes.

“El club alegante no aporta elemento probatorio alguno que pueda desvirtuar que el entrenador D. Hans-dieter Flick no cometiera los hechos que se reflejan en el acta arbitral”, señala el órgano disciplinario, que subraya que la apreciación de los hechos por parte del colegiado que dirigió el encuentro “reviste una especial relevancia dentro del ámbito disciplinario deportivo”.

Asimismo, rechazan la aplicación del principio ‘non bis in idem’ (‘no dos veces por lo mismo’) invocado por el Barça, al considerar que las dos amonestaciones “responden a acciones diferenciadas”, aunque ambas se produjeran en el mismo minuto.

“La primera se produce por una manifestación gestual considerada inapropiada hacia una decisión arbitral, mientras que la segunda se debe a la reacción posterior del técnico ante la primera amonestación”, detalla la resolución.

El Comité acuerda el mantenimiento de las “consecuencias disciplinarias derivadas de la expulsión” e impone la sanción de un partido de suspensión en aplicación del artículo 120 del Código Disciplinario.

“La Liga española se tiene que jugar aquí”

Pau Cubarsí dijo estar de acuerdo en que finalment el Villarreal-Barça no se juegue en Miami: “Todos los equipos estábamos un poco en contra de irnos fuera, porque creo que la Liga española se tiene que jugar aquí”. “Sobre el triunfo del martes dijo que ”fue una gran victoria que nos va a dar puntos muy positivos para encarar el Clásico.

Ferran y Raphina vuelen a entrenar

Los delanteros del Barcelona Ferran Torres y Raphinha se entrenaron ayer con el resto de sus compañeros a cuatro días para la disputa del Clásico, por lo que podrían estar a disposición del técnico en el partido en que estará el liderato en juego, una vez resuperados de sus lesiones. El valenciano se perdió el partido ante el Girona, mientras que el brasileño no ha estado en los cinco últimos.

Uber, nuevo patrocinador del club

El FC Barcelona y Uber firmaron ayer un acuerdo estratégico por el cual la plataforma de movilidad se convierte en nuevo 'Official Partner' del club hasta 2027.