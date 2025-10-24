El campo de vuelo de la Serra apunta a aeródromo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Mollerussa está explorando la posibilidad de que el campo de vuelo de la Serra pase a tener la categoría de aeródromo, con el objetivo de potenciar la actividad y mejorar las condiciones operativas y de seguridad. Por este motivo, el pasado miércoles, el alcalde de Mollerussa Marc Solsona, el concejal de Urbanismo, Pere Garrofé, junto con miembros del Club Aeri ULM Mollerussa, mantuvieron una reunión con técnicos del departamento de Territorio, con el objetivo de conocer de primera mano la normativa vigente, así como las implicaciones administrativas y técnicas que comportaría este cambio.

El campo de vuelo de La Serra es de titularidad municipal y está gestionado por el Club Aeri ULM Mollerussa. Se trata de una instalación que lleva en funcionamiento más de 30 años y que en este tiempo se ha consolidado como un equipamiento de referencia para la práctica de ultraligeros y otras actividades aeronáuticas de carácter deportivo y recreativo.

La catalogación de aeródromo comportaría una serie de ventajas para la instalación, siendo la principal el reconocimiento institucional dentro de la red de aeródromos de Catalunya y también en el ámbito estatal e internacional. Implicaría también una mayor regulación en materia de seguridad. La idea sería restringir el uso de la instalación a ultraligeros.