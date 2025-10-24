Nucli Bordeus llena 2 de los 4 autocares para Badalona

El Olímpic de Badalona volverá a teñirse de color burdeos el próximo 2 de noviembre como ya ocurrió la pasada temporada, cuando más de un millar de seguidores asistieron al partido en la pista del Joventut, en uno de los desplazamientos más masivos de la hinchada leridana en su periplo por la ACB. La peña Nucli Bordeus ha abierto la reserva para los cuatro autocares que ha fletado, como hizo el año pasado, de los que ayer ya se habían completados dos y un tercero estaba cerca del pleno. Se espera que acudan un millar de aficionados al partido de la cuarta jornada en el que el Hiopos Lleida se medirá a uno de los tres equipos que aún están invictos en la Liga, junto a Valencia y Tenerife. Este es el primer desplazamiento en grupo que organiza Nucli Bordeus esta temporada, ya que para el partido en el Palau Blaugrana no fletaron autocares porque las entradas que reservó el Barça para la afición visitante eran más caras que en la web o en taquilla. Con el lema “Tenyim l’Olímpic de bordeus!”, la peña de animación oferta un pack, con viaje y entrada incluidos, a 25 euros para sus socios y 32 para los que no lo sean. Las localidades para los abonados del Hiopos Lleida que quieran estar en la grada del Nucli Bordeus cuestan 22 y para los aficionados, 25.

El sub-22 busca estrenarse

Por otra parte, el Amara Lleida buscará hoy (17.00) en la pista del Girona estrenar el casillero de victorias en la Liga U de equipos sub-22. Después de dos derrotas seguidas, la última muy abultada en Burgos, el conjunto que dirige Borja Comenge intentará revertir la situación y lograr el primer triunfo ante un rival que tampoco sabe lo que es ganar, aunque en su caso solo ha jugado un partido –en el grupo B descansa un equipo cada jornada– y lo perdió en Bilbao por un solo punto. Comenge reconoció ayer que el partido “será muy exigente”, en el que espera que “no nos pese mentalmente las dos derrotas”. “Nuestro foco está centrado en dar el máximo y mejorar el nivel de acierto que no tuvimos en Burgos, donde tiramos demasiado acelerados cuando podíamos buscar mejores opciones o posicionarnos mejor para tirar liberados”, añadió.