Después de un inicio más que positivo, con dos victorias en tres partidos, el Hiopos Lleida vuelve a citarse hoy (18.00) con su gente para afrontar un duelo por la permanencia frente al Granada. Dos equipos llamados a pelear, a priori, por la salvación, se enfrentan en una cita clave para coger impulso en el arranque de temporada. El cuadro de Gerard Encuentra llega a la cita en una posición privilegiada, no en vano se ha enfrentado ya a Barça y Valencia logrando una victoria, sobre el papel, inesperada en el Palau, pero picado por la derrota ante el cuadro che por lo abultado del marcador, mientras que los nazaríes vienen con el casillero de victorias a cero, colistas junto a Girona y con la necesidad de sumar, más si cabe frente a un rival directo.

El Hiopos ha pasado ya página a la primera derrota del curso, aunque Encuentra reconoce que el calendario no da tregua, ya que “después del Granada, que es un partido complicadísimo, vamos a la pista del Joventut, nos viene Baskonia y vamos a Manresa. Todos los partidos son difíciles. Estamos contentos por tener dos victorias, pero como dijo Cameron (Krutwig) hace unos días, nadie se ha salvado con dos. Toca seguir”, indicó.

El factor Barris Nord volverá a ser clave para un Hiopos que busca hacerse fuerte ante su afición. “Está claro que jugar en casa nos da un plus y nos tenemos que hacer fuertes aquí, que el Barris sea una caldera, que los rivales noten la presión y nosotros salgamos respaldados”, dijo, pero advirtió que “esta Liga es súper igualada y es mucho de dinámicas. Cualquier equipo puede ganar a cualquiera y hay que estar muy concentrado y mentalizado”.

También avisó del potencial del rival de hoy, que se acaba de reforzar con el base Lluís Costa, que regresa tras su paso por el Tenerife. “Tiene mucho mejor equipo que la temporada pasada desde mi punto de vista, y está jugando bien. Le ha faltado algo de fortuna en momentos determinados, como el otro día contra el Baskonia, que pierde en el último minuto. Por eso tenemos que tener muy buena mentalidad, porque si no lo pasaremos mal”, alertó.

El Amara Lleida sufrió ayer un severo correctivo al perder en la pista del Girona por 32 puntos de diferencia, 100-68, lo que supone la tercera derrota seguida en la Liga U. El equipo de Borja Comenge se mantuvo en el partido durante el primer cuarto, que cayó a su favor por 16-23, con 9 puntos de Ibou Dabo, pero en el segundo el Amara se vino abajo y un parcial demoledor de 29-7 dejó el partido prácticamente sentenciado para el Girona al descanso (45-30).

Diagne, con molestias, duda para el partido

Autoumane Diagne arrastra desde hace días unas molestias musculares que le convierten en seria duda para el partido de esta tarde ante el Granada. Por su parte, el técnico del Granada, Ramon Díaz, ha descartado a Speight y Pere Tomàs para el duelo de hoy, ya que cuenta con una plantilla de 14 jugadores.

El Robles visita hoy a uno de los colistas

El Robles Lleida visita esta tarde (18.10) la pista al Boet Mataró, uno de los tres equipos que aún no han ganado esta temporada, grupo del que salieron las leridanas tras estrenarse la pasada jornada. “Sin que antes fuera un drama, todo el trabajo que estábamos haciendo bien antes ahora lo hemos podido plasmar con resultados”, indicó ayer el técnico Rubén Petrus.