Sin perdón para Flick

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) denegó ayer la medida cautelar solicitada por el FC Barcelona y ratificó la sanción de un partido al entrenador Hansi Flick, que no podrá dirigir desde el banquillo al conjunto azulgrana en el Clásico de mañana frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (16.15). El TAD, al que recurrió ayer mismo el Barça, corroboraba así la sanción impuesta por el Comité de Competición y ratificada por el Comité de Apelación, rechazando el recurso del club blaugrana para intentar que Flick, quien fue sancionado con un encuentro de suspensión por la doble amarilla ante el Girona, pudiera estar mañana en el banquillo.

El club azulgrana había informado ayer de que estaba “a la espera de la resolución del TAD” sobre el recurso presentado contra la sanción, para determinar si Flick podría estar finalmente en el banquillo del Bernabéu. Sin embargo, la decisión del Tribunal mantiene firme la sanción y el entrenador alemán deberá cumplir un partido de suspensión. En consecuencia, será el segundo técnico, Marcus Sorg, quien atienda a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al Clásico, prevista hoy a las 12.00 en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Por otra parte, el Barcelona de Hansi Flick visita mañana el Santiago Bernabéu con el objetivo de lograr tres puntos que no solo le servirían para arrebatarle el liderato al Real Madrid, sino también para igualar la mejor racha de victorias del conjunto azulgrana en la historia de los Clásicos. El récord de triunfos consecutivos lo ostenta hasta ahora Pep Guardiola, que logró encadenar cinco partidos ganando al eterno rival entre el 13 de diciembre de 2008 y el 29 de noviembre de 2010. Todos ellos en la Liga. Mañana, el Barcelona de Flick aspira a igualar esa racha.En su primer año en el banquillo azulgrana, el técnico alemán logró cuatro victorias en otros tantos Clásicos.

Raphinha y Koundé no se entrenaron ayer

Hansi Flick no sabrá hasta última hora si podrá contar mañana con Raphinha ni con Koundé. Ninguno de los dos jugadores pudo entrenarse ayer, aunque el brasileño sí que lo había hecho en los dos días anteriores. En cambio, parece que Frenkie De Jong y Christensen mejoran y ambos pudieron ejercitarse ayer con sus compañeros.

Pedri: “Tenemos cosas que mejorar”

Pedri dijo ayer que “es verdad que empezamos más o menos bien, pero últimamente tenemos cosas que mejorar y así lo hemos visto” y dijo que sobre su nota particular mañana, “espero que sea un diez”.

Cubarsí: “Tengo que dar un paso adelante”

Pau Cubarsí dijo ayer en declaraciones a DAZN que “este año tengo que dar un paso hacia adelante en liderazgo y ayudar al equipo” y reconoció que el año pasado “Iñigo Martínez me ayudó bastante en el tema del liderazgo y para jugar con más tranquilidad”.