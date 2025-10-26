El Pons Lleida arranca un empate en Maçanet

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida arrancó ayer un sufrido punto en la pista del Maçanet (5-5), en un partido en el que ambos equipos suspendieron en defensa. El Llista empezó muy bien, hasta el punto de que a los 6 minutos ya ganaba 0-2, pero volvió a sufrir atrás. lo que aprovechó el equipo local para darle la vuelta al marcador. Después de que Jordi Badia y Nico Ojeda pusieran el equipo en ventaja, Roger Presas aprovechó un penalti en el minuto 12 para situar el 1-2 y cuando parecía que se iba a llegar con este resultado al descanso, el Pons Lleida sufrió un “apagón” y en tres minutos nefastos, del 20 al 24, vio vomo marcaban Pepe Hernández y, por dos veces, Roger Presas, para situar el 4-3.

El Llista salió con ímpetu en la segunda parte y Antonio Miguélez marcó el 3-2 de penalti, lo que elevó la moral de los leridanos. La presión de los de Edu Amat surtió efecto y, en el minuto 36, Martí Gabarró firmó el 4-4 al transformar una directa por la décima falta del Maçanet. Pero a falta de diez minutos llegó la décima falta de los leridanos, que su rival también aprovechó y Xavier Gurri ponía el 5-4. El Llista siguió buscando el empate y, aunque el Maçanet también tuvo alguna ocasión, al final encontró el premio con el 5-5 que anotó Nico Ojeda para salvar un punto a falta de tres minutos para el final (47’).

Tras el encuentro, Edu Amat dijo que “no me voy contento porque no hemos sumado los tres puntos, que era lo que veníamos a buscar” aunque también añadía que “un punto es mejor que ninguno, y más después de que ellos se pusieron por delante con el 4-2 y el 5-4”. Volvió a mostrarse crítico con el rendimiento defensivo el equipo. “No hemos estado lo suficiéntemente sólidos atrás”, valoró.

Lamentó también que el equipo no supo mantenerse por delante después de haberse situado 0-2. “He visto al equipo con espejismos del pasado. Nos podemos en ventaja y volvemos a sufrir desconexiones en defnsa. No nos podemos permitir tres minutos como los que hemos tenido en la segunda parte, en la que hemos encajado tres goles. Si te hacen cingo goles fuera, es muy difícil ganar. Tenemos que mejorar en defensa”. concluyó.