Ganan la batalla: el Hiopos se impone al Granada en un largo partido de más de dos horas

El Hiopos Lleida salió ayer vencedor de una tediosa e inacabable batalla de más de dos horas ante el Granada (99-90), un rival que debe ser directo en la lucha por la salvación, que puso las cosas muy complicadas, pero que se topó con un conjunto leridano con un mayor punto de madurez y muchos jugadores asumiendo responsabilidades, con cinco de ellos igualando o superando los diez puntos. Sin mucho brillo ofensivo y algunas concesiones atrás, el equipo de Gerard Encuentra jugó con inteligencia un partido que careció de ritmo, por los 77 tiros libres en total (36 leridanos y 41 nazaríes), para ir agrandando su ventaja tras el descanso y sumar así otra victoria, la tercera en cuatro partidos de un ilusionante arranque liguero.

El inicio del partido tuvo tintes de comedia dramática, porque en menos de tres minutos, el Granada ya había anotado ocho puntos (3-8), el Hiopos había perdido tres balones y, para colmo, el partido se tuvo que parar dos largos ratos por fallos en el cronómetro de la posesión. Este inicio fue el presagio de un primer cuarto con muy poco ritmo y repetidas imprecisiones de los leridanos que, sin embargo, mandaban al término de los primeros 10 minutos (24-22), un marcador mucho más positivo que las sensaciones.

La explicación era el buen papel de los leridanos desde el triple (con 4 de 7), que le mantuvo por delante (18-14), antes de que Paulí apareciera en el tramo final con 6 puntos. La mala noticia fue atrás, concediendo mucho al conjunto nazarí, que penalizó con el exleridano Bozic.

La igualdad era total, pero el Hiopos empezó el segundo cuarto con la notable ausencia de un Golomán que se torció el tobillo en el tramo final del primero y no regresó a la pista. El Granada seguía castigando con triples y tiros libres y colocó el 34-37 a mediados de cuarto. En el Hiopos, Batemon estaba desaparecido y Agada generaba a cuentagotas. Las malas noticias se acumulaban, porque, ya sin Golomán, tanto Diagne como Krutwig se cargaron de faltas. Por ello, Encuentra apostó por un quinteto bajo, con Shurna y Ejim de interiores. Lo que parecía un recurso desesperado, resultó ser una muy buena solución, porque ambos aportaron rigor y complementaron bien en la anotación a Paulí (14 puntos al descanso), para afrontar el segundo tiempo con un 46-42.

Los leridanos se aferraron a las buenas sensaciones del final de la primera parte y castigaron a la salida del descanso con un 10-1 en tres minutos que rompió el partido (56-43), de nuevo con Shurna y Paulí como principales arietes. Pero Bozic se sacó de la chistera cinco puntos seguidos y asistió otro triple de Thomas que igualó de nuevo el choque (56-51) con un parcial de 0-8.

Encuentra reaccionó con otro tiempo muerto y el partido se convirtió en una demostración de tiros libres, con ambos equipos en bonus, hasta que Ejim apareció con un triple para alcanzar los diez puntos de renta (64-54). Pero ayer las buenas noticias eran muy efímeras, porque en un mal final de cuarto, con muchos problemas en el rebote defensivo, el conjunto nazarí se colocó a solo tres puntos con un 0-7 (66-63), aunque Agada, con un dos más uno, permitió arrancar el último cuarto con más oxígeno (69-63).

El nigeriano arrancó atinado el último capítulo. Asistió para un triple de Shurna y anotó un tiro libre para colocarse 73-63. El Hiopos mantuvo una renta cómoda y, tras cinco puntos de Ejim, volvió a distanciarse a 13 puntos (81-68) a siete del final, justo antes de que el Barris Nord volviera a convertirse en el festival del tiro libre. Lo bueno para los leridanos es que, desde entonces, fueron a la línea de personal 16 veces y el Granada, sustentado por Bozic (21 puntos, 11 rebotes y 26 de valoración), solo ocho. Así fue como el Hiopos llegó a los dos minutos finales 14 puntos por delante, antes de que Walden finiquitara el choque con una canasta tras robo 1:50 del final (95-79), que impuso una máxima diferencia de 16 puntos, aunque el Granada, con un triple sobre la bocina, maquilló el final de una batalla inacabable con el 99-90.