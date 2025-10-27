Desliz inocente del Atlètic Lleida

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida se dejó empatar en la última jugada del partido en Barbastro (1-1) tras un penalti inocente y polémico por parte de Asier a los diez minutos del añadido, que el conjunto de Gabri García afrontó con ventaja en el marcador y con su rival jugando con el central Monty de portero, después de la expulsión de David Troya en el minuto 87, con el Barbastro ya sin cambios. Kun convirtió la pena máxima para igualar el tanto de Alcalà y certificó otro insuficiente y amargo empate para los de Gabri, que se mantienen en una zona de descenso que hubieran abandonado con los tres puntos.

A pesar de los últimos minutos de locura, el partido careció de emoción hasta el tanto de Roger Alcalà en el minuto 73. Antes del gol del central de Agramunt, el partido era un encuentro de choques, balones divididos y muchas faltas en el centro del campo, que eran la única vía para generar peligro. Ningún equipo podía trenzar jugadas y, de hecho, la única acción de peligro llegó a los diez minutos de partido. Precisamente en una de estas faltas lejanas, el local Aaron Fernández sacó sobre la línea de gol el flojo remate de Boris tras un balón descolgado en el segundo palo.

El segundo tiempo siguió la tónica del primero. Era el Atlètic Lleida el que intentaba proponer, pero el planteamiento rudo del Barbastro convertía el partido en un escenario con muy pocas oportunidades, ya que los de Gabri no generaban ocasiones de peligro, pero tampoco pasaban apuros en defensa.

En el 70 entró Alcalà por Nico Magno y tres minutos más tarde provocó un golpe de efecto. Santana sirvió un córner tan cerrado que cogía dirección a portería, pero para despejar las dudas, Alcalà puso la cabeza en el segundo palo y anotó el 0-1. El Barbastro se vio obligado a volcarse al ataque. Con el partido más abierto, en el minuto 87, Alya Camara se anticipó en una cesión al portero y fue derribado por el meta David Troya, que fue expulsado al ver la segunda amarilla. El conjunto del Somontano no disponía de más cambios, lo que provocó que el central Monty se pusiera bajo palos.

Con la defensa aragonesa completamente rota, el Atlètic Lleida hubiera podido sentenciar en el cuarto de los nueve minutos que se añadieron. Moró Sidibé, en un contragolpe, se deshizo de dos rivales hasta plantarse solo ante el improvisado portero Monty, que sorprendió deteniendo el mano a mano. Con la gente abandonando las gradas y en la última jugada del partido, un rechace tras un servicio de banda tocó ligeramente en las manos de Asier, que estaba sobre la línea del área. El árbitro desoyó las protestas, pero inmediatamente fue advertido por el asistente y señaló una pena máxima muy discutida por los leridanos. A pesar de la incredulidad por la decisión arbitral, Kun no falló desde los once metros (1-1), dejando a los leridanos con la miel en los labios antes de medirse al Espanyol este jueves en la Copa del Rey.

El entrenador del Atlètic Lleida, Gabri García, atacó directamente al árbitro del partido, Goiatz Markotegui, tras la decisión de señalar penalti en la última jugada del encuentro: “Se ha cargado todo el trabajo de la semana. No sé porqué, pero creo que tiene algo en contra de nosotros. No le debe gustar el club, porque este mismo árbitro el día del Ejea ya nos pitó un penalti inexistente”, declaró con contundencia para iniciar un largo alegato en contra de la actuación arbitral.

“Sabemos que no se dedican exclusivamente al arbitraje, pero es una pena tener este nivel tan bajo, porque se cargan el trabajo de los profesionales. Para ellos, el partido es venir aquí, cobrar dos horas e irse, pero para nosotros no. Dejamos muchas horas en esto y tú no puedes cargarte un partido en el 99 de esta manera”, añadió. “Espero que vean vídeos y corrijan sus errores. También que, por respeto a los profesionales de este deporte, suban el nivel, y mucho. Ellos no pueden hablar sobre mi trabajo, pero yo sobre el suyo sí, porque hay un reglamento para todo el mundo igual y, si no siguen el reglamento, hacen el trabajo mal. Y hoy lo han hecho muy mal”, zanjó sobre este asunto.

En cuanto al juego, Gabri afirmó que “no hemos hecho un mal partido y, de hecho, el Barbastro tampoco. Creo que el empate, si hubiera sido de otra manera, era justo”, haciendo hincapié en que “nos han generado muy pocas ocasiones, pero una decisión lo cambia todo”.