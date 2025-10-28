Alba Capell gana en Mollet el Trofeo Promoción con récord

La atleta leridana Alba Capell Quirós (Juneda, 24-5-2014) volvió a hacer historia el sábado en Mollet del Vallès en la primera jornada del Trofeo Promoción, al batir el récord de Catalunya sub-12 de 2.000 metros marcha en pista, con un tiempo de 9:42.80. La plusmarca anterior, en poder de Judit Bohils Tenas, databa de hace 11 años (9:52.88), lograda en el estadio Serrahima de Barcelona.

La cita formaba parte de una intensa jornada atlética en Mollet, que reunió el Campeonato de Catalunya máster de 10.000 metros en pista, la primera jornada del Trofeo Promoción y el Gran Premio de Marcha de Mollet. En este contexto, la joven marchadora de Juneda se llevó todos los focos gracias a una actuación brillante que le permitió detener el crono en una marca histórica para su edad.

Este nuevo éxito se suma a una temporada excepcional para Capell, que ya ostentaba el récord catalán sub-12 de 2.000 metros marcha en ruta, conseguido el año pasado en Toledo con un tiempo de 9:46. Con el registro logrado en Mollet, la leridana confirma su dominio tanto en pista como en carretera. Este año está siendo especialmente destacado para la joven deportista del Centre Esportiu Penedès, que también ha brillado en carreras de montaña. En agosto, Capell logró una doble victoria al imponerse en la Trail Moixeró en categoría sub-12 femenina –donde además fue segunda entre los alevines– y al proclamarse vencedora absoluta en la Vertical La Bandera, disputada en La Guingueta d’Àneu. En esta última prueba, además, rebajó su propio tiempo del año anterior, dejándolo en 30 minutos y 10 segundos.

Y en junio se proclamó doble campeona de Catalunya en marcha y en la Copa Catalana de trail, que constaba de seis pruebas.