España sella su pase a la final con otro triunfo

La selección española femenina selló ayer su pase a la final de la Nations League 2025 después de imponerse también en el partido de vuelta de las semifinales ante Suecia por 0-1, gracias a un gol en el tramo final de Alexia Putellas que decidió un choque con poca emoción y ocasiones claras.

La campeona del mundo no falló y jugará su cuarta final en algo más de dos años. Defenderá uno de los dos tronos que posee haciendo valer el 4-0 de la ida en La Rosaleda y sin necesidad de jugar su mejor fútbol ante un rival que tampoco le exigió demasiado. Ahora, buscará el título ante Alemania, también en una eliminatoria a doble partido que se resolverá en el Metropolitano.

España no necesitó acelerar demasiado para sellar su pase a la final. Sonia Bermúdez no corrió riesgos y apostó prácticamente con el mismo once de la ida, dando entrada a Pina como nueve por la lesionada Salma Paralluelo y a Eva Navarro por Vicky López.

Suecia sí renovó mucho más su once y tampoco se la vio demasiado ambiciosa en ir a por la remontada, lo que ayudó a la campeona del mundo a tener el control del choque en el primer tramo donde gozó de dos ocasiones, las únicas del primer tiempo. Con el paso de los minutos, el combinado sueco fue controlando mejor el choque ante una España algo espesa y sin encontrar un fútbol fluido, perjudicada quizá por el estado del césped. No obstante, el equipo local tampoco inquietó mucho a las españolas, más allá de dos cortes de Ona Batlle e Irene Paredes y un remate centrado de Schröder ante Cata Coll.

La primera mitad no dio para mucho más y la segunda discurrió por el mismo camino. Pese a los cambios, las ocasiones claras no existían y el paso de los minutos iba acercando más la final para las españolas, donde la mejor noticia era el debut de la joven de 17 años Clara Serrajordi. De todos modos, un despiste defensivo fue decisivo para que Pina recibiera un balón en la derecha y pusiera un balón atrás para la aparición de Alexia Putellas, que anotó el 0-1 con la derecha. Restaba un cuarto de hora, pero tampoco pasó demasiado salvo un disparo que rozó el poste de Jana Fernández y la mejor ocasión local en las botas de Ijeh para salvar al menos un empate, pero Cata Coll, tras no atrapar el disparo de Angeldahl, estuvo rápida para tapar el rechace de la sueca.