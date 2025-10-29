Pau Torres, capitán del Atlètic Lleida, anima a la afición a asistir mañana al Camp d’Esports al encuentro ante el Espanyol: “Será un día histórico”

Pau Torres y Jordi Ortega, ayer con la bufanda conmemorativa que el club pondra a la venta.; Hoy, 25 partidos. La jornada con más partidos será hoy, con 25. Para mañana, quedarán 13. - MARC PERELLÓ

Pau Torres, capitán del Atlètic Lleida, considera que mañana “será un día histórico para el club y para la ciudad”, por lo que ayer hizo una llamada a la afición para que acuda al Camp d'Esports a presenciar el partido de la Copa del Rey en el que el club leridano se medirá, por primera vez en su historia, ante un rival de Primera división: El RCD Espanyol. “Este jueves tiene que ser una fiesta. Hace tiempo que no viene un equipo de Primera división a Lleida. Será un día grande para la ciudad y ojalá haya una buena entrada”, explicó el guardameta del equipo, que también estuvo en el último partido en el que un Primera jugó en el centenario estadio leridano (ver desglose).

Pau Torres todavía está dolido por el partido de Liga del pasado domingo en Barbastro (1-1), en el que el equipo perdió dos puntos en el último suspiro. “Jugamos un partido serio, no nos crearon ocasiones, pero primero el árbitro alargó el partido 9 minutos, lo que considero que es una salvajada y después llegó el penalti con el que nos empataron. Por eso sentimos rabia e impotencia, pero es algo que nos tiene que dar más fuerza de cara al futuro”.

No obstante, ahora toca enfocarse en el partido de mañana ante el Espanyol. “Los que llevamos ya un tiempo en este club no pensábamos hace tres años que íbamos a jugar un partido de Copa del Rey ante un Primera división en el Camp d’Esports. Este partido es una cita histórica, una fiesta”, insistía. Es consciente de la dificultad del duelo, pero cree que la motivación les dará un plus. “Las categorías están por algo y ellos juegan en Primera, pero estamos muy motivados y tendremos nuestras opciones”, señaló.

Por su parte, su compañero Jordi Ortega, aunque cree que en la Liga “no estamos teniendo los resultados que nos merecemos”, piensa que “el equipo está bien”, por lo que espera con ilusión el partido de mañana. “Las sensaciones son buenas y los jugadores estamos con confianza. Creo que será un partido igualado, aunque para ello lo importante es que salgamos enchufados”. Añadió que “no tenemos que cometer errores, porque ellos son un equipo de Primera división y te los hacen pagar muy caros. Si podemos adelantarnos en el marcador sería importante”, valoró.

El club ha puesto a la venta una bufanda conmemotiva de este histórico partido que se puede adquirir por 10 euros. La entidad se ha marcado como objetivo superar los 6.000 espectadores y ha preparado un dispositivo especial en previsión de una asistencia récord en la joven historia del Atlètic Lleida. El club tiene previsto actualizar hoy la cifra de entradas vendidas, según los datos que hizo públicos el pasado lunes, habían superado ya las 3.300. Teniendo en cuentra que la cifra de abonados es de 2.901, se muestra optimista y cree que logrará el objetivo de reunir a 6.000 aficionado.

Los abonados tienen la entrada gratis y el precio, en función de la zona, oscila entre los 20 y los 40 euros.

El Ourense da la gran sorpresa ante el Oviedo

El Ourense CF, de Primera RFEF y que eliminó en los penaltis al Atlètic Lleida en la semifinal de la Copa RFEF, dio la primera gran sorpresa, superando en la prórroga al Oviedo, de Primera División (4-2). Los otros cinco equipos de la máxima categoría pasaron ronda, aunque el Girona lo hizo en la prórroga ante el Constància de Inca (2-3).

El Espanyol fue el último rival de Primera en Lleida

El último equipo de Primera división que visitó el Camp d'Esports fue precisamente el Espanyol. Fue en una eliminatoria también de la Copa del Rey en la que el equipo local era el Lleida Esportiu. El partido finalizó con victoria blanquiazul por 0-2 en un partido que se jugó el 19 de diciembre de 2019. Pau Torres formaba parte de aquella plantilla leridana, pero no fue titular y los dos goles que dieron la victoria al Espanyol los marcó Wu Lei en los minutos 53 y 90.

El club blanquiazul celebró ayer su 125 aniversario

El RCD Espanyol, rival del Atlètic Lleida mañana en la Copa, celebró ayer la gala de su 125 aniversario, que tuvo como escenario el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, un lugar simbólico para el club, ya que es donde nació en 1900 gracias al impulso de un grupo de estudiantes. La gala, de carácter privado y no abierta a los socios, contó con la presencia de figuras relevantes de su historia. El más veterano fue José María Rodilla, de 85 años.