Trabajada victoria del Barça ante el Milán

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça ganó ayer al EA7 Emporio Armani Milán (74-72) en la séptima jornada de la Fase Regular de la Euroliga, con una gran remontada tras verse 11 puntos abajo y un final lleno de entrega y corazón. Así, el conjunto de Joan Peñarroya logró el cuarto triunfo en lo que va de temporada, con un Will Clyburn renacido que, junto a Tomas Satoransky, pudieron amarrar la victoria y apaciguar los ánimos del Palau Blaugrana.

El Barça recuperó su desventaja a la salida del segundo tiempo, tras verse por debajo en el descanso (36-41). En el último cuarto el Palau vivió un intercambio tenso y emocionante. Jan Vesely firmó un mate espectacular (69-65) y un tapón a Bolmaro, mientras Clyburn sentenciaba casi sobre la bocina de posesión con una canasta imposible contra tablero (73-69). El Milán aún tuvo su opción, con un triple lejano de Shields que no encontró aro y dejó el marcador en 74-72.