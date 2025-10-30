Debut histórico

El Atlètic Lleida afronta hoy (21.00/Lleida En Joc y Movistar+) en el Camp d'Esports el partido más especial de su joven historia. El equipo leridano recibirá al RCD Espanyol, de Primera División, en la primera ronda de la Copa del Rey, y su técnico, Gabri García, explicó ayer en la rueda de prensa previa que “queremos competir, vaciarnos en el campo y disfrutar la experiencia de este partido con nuestra gente”.

De hecho, el entrenador enfatizó que para el club “es un orgullo” medirse a un rival como el Espanyol, a quien aprovechó para felicitar por su 125 aniversario, y señaló que el objetivo de su equipo es “mantener el partido vivo el mayor tiempo posible, que haya emoción, que el público disfrute”.

“Ojalá podamos llenar el campo y hacer que todos lo pasen bien. Es un partido muy bueno para el club y la ciudad. Su visita ha animado a la gente de Lleida y también a muchos aficionados ‘pericos’ a venir”, añadió el técnico. De hecho, el club ya había vendido ayer 4.311 entradas para el choque y, confía en alcanzar los 6.000 espectadores, porque los 2.900 abonados tienen la entrada gratuita.

Gabri explicó que el equipo ha preparado el encuentro con la misma seriedad que cualquier otro: “Hemos analizado al Espanyol como a todos los rivales, detectando virtudes y buscando algún punto débil, aunque este año cuesta encontrárselos porque son un equipo muy sólido”, que actualmente ocupa la quinta posición en la tabla. El conjunto blaquiazul encadena dos victorias, ante el Oviedo (0-2) y el Elche (1-0), que sirvieron para firmar el tercer mejor arranque liguero de su historia tras 10 jornadas y el mejor de este siglo, con 18 puntos sumados.

Además, llega con el leridano Pere Milla como uno de sus jugadores más en forma y también como el máximo goleador, con 4 goles. Aunque se espera que el conjunto blanquiazul haga rotaciones (ver desglose), previsiblemente el futbolista de Alcarràs regresará al estadio donde dio sus primeros pasos como profesional, durante las tres temporadas en las que militó en el Lleida Esportiu (2011-2014), al que no había vuelto desde que se marchó rumbo al Getafe B en 2014.

En cambio, Manolo González, entrenador del Espanyol, afrontará su undécima visita al Camp d’Esports, donde ya ocupó en el pasado el banquillo visitante como técnico del Badalona, del Ebro, de la Peña Deportiva y del propio filial blanquiazul, siempre contra el Lleida Esportiu. Su única victoria en Lleida fue con el Badalona (0-2), en su primer enfrentamiento en 2015. Desde entonces, encajó siete derrotas y logró dos empates.

Gabri también elogió al técnico blanquiazul, de quien destacó el conocimiento de la Segunda RFEF y también apuntó que “conociéndolo, dudo de que vengan relajados, al contrario. Tienen una plantilla muy compensada y sus jugadores querrán aprovechar la oportunidad”.

El entrenador también habló de la gestión física de sus futbolistas: “Todos quieren jugar, es lógico, pero pondremos a los que estén mejor física y mentalmente. Saldremos con el mejor once posible”. Además, admitió que “tratamos de gestionar el cansancio de la mejor forma, porque se está notando, pero es verdad que ha ido bien tener esta semana especial, porque después de cómo fue el partido en Barbastro, podría haber sido una semana más dura”.

Para concluir, el entrenador de Sallent admitió que la decisión en la portería será la “más difícil”. “Pau Torres es el capitán y jugar contra un Primera es algo especial, pero Marc Arnau ha hecho toda la Copa y ha rendido muy bien. Lo decidiremos antes del partido, buscando lo mejor para el equipo”, explicó.

Los equipos de Primera no se dejan sorprender

Osasuna, Elche, Mallorca, Rayo y Villarreal se clasificaron ayer para treintaidosavos de final, gracias a sus triunfos ante Sant Jordi (0-5), Los Garres (0-4), Sant Just (0-2), Yuncos (1-6) y Ciudad de Lucena (0-6). Tras la eliminación el martes del Oviedo, esta vez la jornada se saldó sin ninguna sorpresa entre los equipos de LaLiga EA Sports.

El club organizará una ‘Fan Zone’ en la previa

El Atlètic Lleida organizará una 'Fan Zone' en los aledaños del estadio desde las 19.00 y hasta que comience el partido, a la que solo se podrá acceder con la entrada o el carnet de abonado del club. El espacio de animación tendrá una zona musical con GabyGomezDJ y una barra, se servirán 2.000 raciones gratis de fideuá y se venderá merchandising. Además, dentro del estadio se instalaron ayer pantallas LED en el lateral y los dos fondos para poder mostrar publicidad en la conocida como U televisiva.

“Si no jugamos como en Liga me cabrearía”

Manolo González, técnico del Espanyol, reconoció ayer que el partido será una buena oportunidad para que los jugadores con menos minutos en Liga tengan su oportunidad, pero dejó claro que “todo lo que no sea salir a volar mañana, me va a llevar un cabreo importante. Jugaremos con gente que puede ser perfectamente titular en el Espanyol y si no competimos como en Liga, tendría una decepción grande”. El técnico también dijo que convocará José Ángel López y Ferran Gómez y que quieren hacer “la mejor Copa posible”.