Feliça Satorres, quinta con España en el Europeo

La leridana Feliça Satorres ha cerrado la temporada atlética tomando parte con la selección española en el Campeonato de España de veteranos, que se celebró recientemente en la isla de Madeira. La atleta de Gualter, que participa en la categoría F55, logró como mejor resultado a nivel individual un sexto puesto en la final de los 100 metros, mientras que en los 200 se quedó fuera de la lucha por las medallas al acabar undécima en las semifinales. A nivel de selección, Satorres participó con el equipo de relevos consiguiendo un meritorio quinto puesto.

Satorres, que el año pasado empezó a competir a nivel federado después de 40 años sin hacerlo, ha logrado esta temporada varios títulos en las pruebas de velocidad del Campeonato de Catalunya, y otras en el Estatal.