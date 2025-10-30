Roger Lamesa: "La victoria en Oviedo fue un bálsamo"

Roger Lamesa, director deportivo del AEM y técnico interino junto a Miquel Seuma, explicó que el club mantendrá la actual estructura en el banquillo mientras continúa el proceso de búsqueda de un nuevo entrenador o entrenadora. “Ahora mismo entendemos que, como mínimo, durante las próximas semanas seguiremos la gente del club de forma interina hasta encontrar a alguien que se ajuste, no solo a nosotros, sino sobre todo al equipo”, apuntó.

El responsable deportivo subrayó que “lo que respiramos de las jugadoras es que quieren estabilidad. La victoria en Oviedo fue un bálsamo y ha servido para reforzar la confianza. Hemos intentado seguir la línea de trabajo y el hecho de mantener el mismo staff ha ayudado a dar continuidad y tranquilidad al grupo”, explicó, después de una semana de parón por selecciones que llegó después de sumar la primera victoria del curso en Oviedo (0-1), que supuso "un impulso para mirar al futuro con confianza".

En cuanto al próximo rival, el Betis, Lamesa advirtió que el equipo andaluz “ha mejorado mucho sus prestaciones en las últimas semanas y está en buena dinámica". "Puede que no sea el mejor momento para jugar contra ellas, pero espero que también piensen que no es un buen momento para enfrentarse al AEM, después de los cambios que hemos hecho y de venir de una victoria”, señaló.

Lamesa insistió en que el equipo debe centrarse en el corto plazo y no mirar más allá del próximo partido. “Tenemos que ir partido a partido. La categoría es muy exigente y eso hace que pensar a largo plazo sea inviable. Hay que fijar objetivos cortos y avanzar paso a paso”, explicó. En esa línea y con el equipo en puestos de descenso, dejó claro que “desde el primer momento hablamos de permanencia, pero este es un equipo ambicioso. No se trata de rebajar las expectativas, sino de reajustar los horizontes y llegar al tramo final preparadas para lo que venga, sea luchar por el ascenso, por el play-off o por la permanencia”.

Respecto al estado físico de la plantilla, Lamesa confirmó que “Vero Herrera está 100% disponible” y agradeció a la selección venezolana no haber llamado a la jugadora, porque "incluso hubiera podido jugar algún partido allí, pero creo que hemos gestionado bien la situación". En cambio, lamentó la lesión de larga duración de Paula Rojas, que se suma a la de Laura Fernández.