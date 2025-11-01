El Vila-sana, a dar otro golpe de autoridad ante el Gijón

El Vila-sana afronta hoy (19.00) un nuevo reto de altura ante otro de los candidatos al título de Liga. Después de golear la pasada jornada al vigente campeón, el Palau, las de Lluís Rodero quieren asestar un nuevo golpe sobre la mesa ante el Telecable Gijón, del que le separa solo un punto tras la derrota sufrida en los despachos ante el Bigues i Riells por alineación indebida.

El conjunto del Pla d’Urgell afrontará el encuentro con el reto añadido de las bajas ya conocidas de Gime Gómez, Laura Pastor y la portera Anna Salvat, y las molestias físicas que arrastra Luchi Agudo, que se espera pueda jugar. Además, Rodero solo podrá contar con una jugadora del equipo filial, la portera Marta Cerrada, ya que este juega a la misma hora en Vilafranca. Pese a estos contratiempos, Rodero se muestra confiado en la capacidad de su equipo para competir, si bien no quedó del todo satisfecho el pasado sábado pese a golear 5-0 al Palau. “El resultado sí que fue bueno, pero concedimos demasiado al rival y nuestra portera estuvo muy bien. Trabajamos para mejorar lo que hicimos mal”, señaló.

Rodero reconoce también que las bajas están afectando al ritmo de trabajo del grupo, aunque percibe una evolución positiva. “Al equipo lo veo creciendo, con mucho margen de mejora todavía porque con tantas bajas pocos entrenamientos hemos podido hacer al completo. Aún nos quedan jugadoras por incorporar y con ganas de tenerlas todas, pero con la confianza y las ganas de seguir creciendo y mejorando”, señaló. Sobre el conjunto asturiano, el técnico de las del Pla comentó que “es un buen equipo, un candidato a todo al igual que los otros cuatro o cinco que estaremos arriba, pero a mí me preocupa mi equipo. Si nosotros estamos a la altura podremos conseguir la victoria”, aseveró.