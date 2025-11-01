“Ellas son de aquí” beca con 2.000 € al fútbol sala Ivars

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El equipo sénior femenino del club de fútbol sala Ivars d’Urgell ha sido distinguido con el Premio Territorio Lleida dentro del programa de patrocinios “Ellas son de aquí”, una iniciativa impulsada por el Grupo Nufri desde hace nueve años para fomentar y visibilizar el deporte practicado por mujeres.

El conjunto leridano, formado por jugadoras de entre 15 y 36 años, ha destacado esta temporada al alcanzar el tercer puesto en la Liga Sénior de Segunda División Femenina de fútbol sala, resultado que les ha valido el ascenso de categoría, además de proclamarse campeonas de la Copa Lleida juvenil.

Convertido oficialmente en club en 2024, el proyecto del Ivars d’Urgell se ha consolidado como un referente del deporte femenino rural, con la ambición de crear una marca sólida y fomentar la práctica del fútbol sala entre mujeres jóvenes. Desde el club han celebrado la obtención del patrocinio, valorado en 2.000 euros, que consideran fundamental para seguir creciendo. “La falta de apoyo social hacia el fútbol sala femenino, un deporte aún poco conocido, nos resta visibilidad y reconocimiento. Y siendo un equipo femenino y rural, es aún más difícil conseguir ayudas. Este premio supone un impulso enorme. Estos 2.000 euros son muy importantes para nosotras”, afirmaron fuentes del club.

El Premio Territorio Lleida se concede en colaboración con la marcha cicloturista Catigat y tiene como objetivo reconocer el esfuerzo, la constancia y el compromiso de entidades deportivas femeninas del ámbito rural.

Además del club de fútbol sala Ivars d’Urgell, esta novena edición de “Ellas son de aquí” ha premiado a la nadadora artística Alisa Ozhogina, la karateca Paola García, las jiujitsukas Carlota Prendes y Eva Pérez, la piragüista Clàudia Vidal y la entrenadora Ruth Gómez, con dotaciones que oscilan entre los 2.000 y los 5.000 euros, según la categoría.

Desde su creación en 2016, la plataforma #EllasSonDeAquí ha recibido 463 proyectos de toda España y ha patrocinado 42 iniciativas, destinando más de 258.000 euros a promover el deporte femenino y su proyección mediática.