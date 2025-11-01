Golpe duro para el AEM que cae en casa ante un Betis con acciones polémicas (0-1)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Camp d'Esports ha sido el escenario de una derrota ajustada del AEM ante el Real Betis (0-1) en el partido correspondiente a la jornada 8 de la Primera RFEF Femenina. Les leridanas han tenido las mejores oportunidades en gran parte del encuentro, pero un gol de María Ruiz en el minuto 68 ha sido suficiente para que las visitantes se llevaran los tres puntos, aunque el AEM ha estado a punto de igualar el marcador con dos remates al travesaño en los últimos minutos.

La primera parte ha sido marcada por el dominio del equipo local que ha generado varias ocasiones claras. En los primeros compases del partido, Silvia Peñalver ha avisado con un remate de que la portera bética Vizoso ha enviado a córner. El AEM ha seguido insistiendo y a los 9 minutos, Evelyn ha desperdiciado uno mano a mano ante la portera visitando con un tiro demasiado cruzado. Noe también lo ha intentado con una vaselina en el minuto 15 que Vizoso ha conseguido parar.

Un partido cargado de amonestaciones

El encuentro se ha caracterizado por la intensidad y las numerosas tarjetas amarillas. En la primera mitad, la árbitra ya ha amonestado hasta cuatro jugadoras: Carla (min. 19), Solozabal (min. 35) y Andrea Hay (min. 39) por parte del Betis, y Paula Ransanz (min. 33) del AEM. Les intervenciones disciplinarias han continuado en la segunda parte, con un total de ocho tarjetas amarillas mostradas durante todo el partido, reflejando la facilidad con la cual enseñaba tarjetas la árbitra del partido de hoy, Noelia Badia.

El gol visitante cambia el rumbo del partido

En la reanudación, el AEM ha mantenido el control del juego con una nueva oportunidad de Evelyn en el minuto 49. El Betis también ha respondido con un tiro de Carla desde el punto de penalti que no ha encontrado portería. Noe ha vuelto a quedarse sola delante de Vizoso en el minuto 63, pero la portera ha frustrado nuevamente las aspiraciones locales. El gol ha llegado al minuto 68, cuando María Ruiz ha rematado hacia el segundo palo un centro para adelantar el Betis en el marcador.

Dos travesaños y polémica arbitral en los minutos finales





El AEM lo ha intentado todo en la recta final. En el minuto 82, Noe ha estrellado una pelota en el travesaño cuando ya se cantaba el empate, con la pelota botando sobre la línea de gol. Un minuto después, el equipo local ha reclamado un penalti por unas manos de Zouhir dentro del área que a la árbitra no ha señalado. La mala fortuna se ha ensañado con las leridanas cuando, en el minuto 85, Vero Herrera ha vuelto a rematar en el travesaño. La polémica ha continuado al tiempo añadido con una nueva reclamación de penalti no silbada, aumentando la frustración de un AEM que, a pesar de su buen juego y las claras ocasiones, no ha podido sumar ningún punto.