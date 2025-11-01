“Lo más difícil de subir 82 cumbres en 19 días es la gestión mental”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El montañero de Montellà i Martinet, Kilian Jornet, asegura que “lo más difícil fue la gestión cognitiva y mental” al recordar la épica travesía Alpine Connection, con la que enlazó 82 cumbres de más de 4.000 metros de altitud en apenas 19 días. Jornet acaba de publicar el libro Alpes, más allá de los límites (Now Books, 2025), donde relata aquella experiencia en la que, según confiesa, el esfuerzo físico queda en un segundo plano frente a la necesidad de mantener la serenidad para tomar decisiones vitales en condiciones extremas.

En una entrevista con la agencia Efe, el atleta explica que acaba de finalizar otro desafío, States of Elevation, una travesía a pie y en bicicleta en la que conectó 72 cumbres de más de 4.000 metros en Estados Unidos durante 31 días. “Es curioso —comenta— que el cuerpo se fue adaptando y, al final, sentía que podía haber seguido más tiempo”. El New York Times lo ha descrito como un deportista que “reescribe lo que es posible en las montañas”, aunque Jornet rechaza la idea de ser un pionero aislado. “Todos reescribimos con lo que hacemos. Yo puedo hacer esto porque antes hubo generaciones que me transmitieron conocimiento técnico, físico o cartográfico. Me gustaría pensar que lo que hago sirva para inspirar a otros a lograr cosas que hoy creemos imposibles. Somos una cadena”, afirma.

La idea de Alpine Connection, explica, nació tras haber cruzado sus Pirineos natales enlazando los principales “tresmiles”. “El reto de Pirineos me dio la serenidad y la confianza para pensar en una conexión más amplia en los Alpes. Diseñar el recorrido y buscar cómo estar siempre en movimiento fue casi tan interesante como ejecutarlo”, cuenta. Sin embargo, el verdadero desafío estuvo en la mente. Jornet admite que, durante los 19 días de la travesía, llegó a escalar tramos de hasta 17 horas seguidas. “Físicamente sabía que podía hacerlo, pero lo difícil era mantener la concentración: durante 15 o 20 horas al día estaba en un terreno donde un error podía significar morir”, explica. Esa presión constante, dice, exige una fortaleza mental inmensa. “Quizá por mi forma de ser, bastante relajada, y por mantenerme sereno en situaciones complicadas, el proyecto fue posible”.

Cuando se le pregunta por el secreto de su resistencia, responde con humildad: “Somos todos iguales. Creo que tengo una gran capacidad de adaptación, pero también porque empecé desde niño y nunca he dejado de hacerlo. Al final, eso es lo que me ha traído hasta aquí”.