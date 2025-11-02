El Atlètic Lleida recibe hoy el Castellón B después del debut en la Copa del Rey

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida vuelve hoy (17.00/Lleida en Joc) a la realidad, después de una semana de ensueño con el debut en la Copa del Rey, en la cual compitió de tú a tú ante el Español (2-1). En el mismo estadio que el jueves reunió a 8.044 espectadores, el conjunto de Gabri García recibe hoy el Castellón B, a un rival ciertamente imprevisible en el cual intentarán batir para sumar tres puntos que les permitan abandonar la zona de descenso.

De hecho, el conjunto leridano es decimocuarto, a un punto del Terrassa, que está en play-out, y en tres de su rival de hoy, un filial castellonense que, por las necesidades del primer equipo, tiene algunas bajas. La primera y más importante fue la del entrenador, Pablo Hernández.

Después de sólo tres jornadas en Segunda RFEF, tuvo que hacerse cargo del primer equipo y lo suplió Carles Salvador, que ha seguido la línea anterior, ofreciendo partidos con muchos goles y con una notable diferencia entre el rendimiento local y visitando.

De los once puntos, el Castellón B ha sumado 10 en casa y sólo uno a fuera, en un empate (3-3) en casa del València Mestalla. De hecho, como visitante ha marcado cinco goles y ha encajado 13 mientras que en casa ha anotado 12 y ha recibido 6.

Así, el conjunto leridano intentará castigar a un oponente que sufre en defensa y, al menos, mantenerse invicto en el Campo de Deportes Liga. En la competición regular, el Atlètic Lleida, que cuenta con las bajas de Masía, Agüero y Cucurull, suma un triunfo y tres empates en sus cuatro partidos jugados.