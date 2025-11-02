batacazo del Atlètic Lleida ante el Castellón B (2-4)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida ha perdido por 2-4 contra el Castellón B en un partido muy abierto donde los visitantes han castigado duramente a los de Gabri Garcia. El Castellón B ha sabido aprovechar mejor sus oportunidades en un partido que ha empezado con mucha intensidad y que se ha decidido en la segunda parte con el gol de Miguelón que ha sentenciado el encuentro.

El partido ha arrancado con un ritmo muy alto. A los cinco minutos, el Atlètic Lleida ya había generado una doble ocasión que Sergi Torner, portero del Castellón B, ha conseguido parar con acierto. Sólo tres minutos después, un penalti inocente cometido por Marcel Samsó ha permitido a Segura adelantar a los visitantes desde los once metros. La reacción local no se ha hecho esperar y en el minuto 17, Giovanni ha conseguido el empate rematando a puerta vacía en el segundo palo. Justo antes del descanso, en la última jugada de la primera parte, Almiñana ha vuelto a avanzar el Castellón B después de una acción dentro del área leridana.

Dominio visitante y reacción insuficiente

La segunda parte ha empezado de la peor manera posible para los intereses locales. En el minuto 48, David Sellés ha ampliado la ventaja visitante con un buen cabezazo a la salida de un córner. El entrenador del Atlètic Lleida ha reaccionado con un triple cambio en el minuto 59 que ha dado sus frutos poco después, cuando Moró Sidibe ha conseguido recortar diferencias con un preciso chut en el palo en el minuto 68. Este gol ha dado esperanzas en los locales, pero Miguelón, que había entrado en el terreno de juego sólo dos minutos antes del gol leridano, ha acabado sentenciando al partido al minuto 82 con un potente chute cruzado en la escuadra que ha establecido el 2-4 definitivo.

Con esta derrota, el Atlètic Lleida ve frenada su progresión a la clasificación de Segunda RFEF y sigue en zona de descenso, mientras que el Castellón B suma tres puntos valiosos que le permiten escalar posiciones. Los leridanos tendrán que reponerse rápidamente de cara al próximo compromiso de liga previsto para el próximo fin de semana a en el campo del Alcoyano.