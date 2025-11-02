Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida Handbol encajó ayer una dolorosa derrota (15-18) ante el Zaragoza, no solo por el hecho de tratarse de un rival directo en la lucha por la permanencia, sino por cómo se produjo, después de completar una nefasta segunda mitad. Basta con decir que en los últimos 25 minutos del duelo, las de Iban Raigal, que perdieron hasta 30 balones y apenas llegaron al 50 por ciento de efectividad en el lanzamiento, solo fueron capaces de marcar tres goles, por ocho del rival, que acabó llevándose un triunfo que vale doble.

“No hemos estado a la altura de lo que somos capaces de hacer y, sobre todo, la actitud de las jugadoras no ha sido la deseable, bajando los brazos muy rápido. Es una derrota muy dolorosa”, afirmó el técnico leridano al final del partido, reclamando una reacción a sus jugadoras de cara al futuro. “Hay que trabajar más duro y volver a creer que somos capaces de sacar esto adelante como equipo”, añadió.

Y eso que el Lleida comenzó bien el partido, logrando una renta de 4 goles (8-4) a ocho minutos del descanso y manteniendo tres tantos de ventaja al inicio de la segunda mitad (13-10), pero a partir de ahí el equipo se hundió y encajó un parcial de 2-8.