Desafío en Badalona

El Hiopos Lleida visita hoy el Palau Olímpic de Badalona para medirse a un Joventut que, como los leridanos, acumula en este arranque de Liga tres victorias y una sola derrota, ambos con el Valencia como verdugo. Gerard Encuentra no podrá contar con Gyorgy Golomán, descartado por un esguince de tobillo, una baja sensible en la rotación interior del Hiopos Lleida que, aun así, afronta el reto con ambición, pero también con prudencia. “Hay que tener calma. Ahora nos toca un calendario difícil, con rivales potentes, y lo que tenemos que hacer es pensar mucho en nosotros para seguir mejorando, porque desde dentro creemos que podemos mejorar mucho más”, alertó Gerard Encuentra.

Pese a la victoria del pasado fin de semana frente al Granada, el técnico no quedó del todo satisfecho con algunos aspectos del juego y aprovechó para insistir en la necesidad de pulir detalles: “Cometimos errores en aspectos importantes para nosotros. Debemos cerrar mejor el rebote defensivo, porque eso nos permite jugar a nuestro ritmo, y también debemos mejorar en la defensa del uno contra uno, que es clave si quieres ser competitivo”, apuntó el técnico, que es consciente de la magnitud del reto que supone enfrentarse a un Joventut que atraviesa un gran momento de forma. “Están muy bien. Van invictos en la competición europea y la semana pasada perdieron en la pista del Valencia el primer partido ante un rival que aún no ha perdido. Están jugando muy bien, con un equipo muy completo. Jugador por jugador, todo el mundo los conoce; son muy inteligentes y saben solucionar problemas rápidamente, con mucho conocimiento táctico”, explicó.

Encuentra destacó la profundidad y el talento del conjunto verdinegro, que cuenta con referentes de primer nivel como Ricky Rubio y Ante Tomic, acompañados por jugadores consolidados y jóvenes en progresión. “Ricky y Tomic tienen un peso muy importante, pero tienen muchos jugadores para generar ventajas y hacer daño. Hablamos de Hanga, Birgander, Hakanson, Vives, Dekker…, todos ellos consolidados en la Liga, y jóvenes como Kraag, que está yendo hacia arriba, y Allen”, afirmó el técnico, que considera clave “impedir que el Joventut se sienta cómodo, porque eso querrá decir que estamos haciendo bien las cosas”.Volvió a destacar el papel de la afición, especialmente después de la victoria contra el Barça y sabedor de que hoy habrá otro desplazamiento masivo al Olímpic. “Estoy convencido de que ver las gradas del Palau Blaugrana llenas ayudó al equipo a concentrarse y a tener un punto más de energía. Me gustaría que los nuevos vivieran esa experiencia también ante el Joventut, porque eso nos dará un punto extra de motivación”, concluyó.