El Pons Lleida no puede fallar contra el Cerdanyola para no descolgarse

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida buscará este mediodía (12.00) al Onze de Setembre tres puntos delante del Cerdanyola, el cual ya derrotó en pretemporada a domicilio (0-3), para no descolgarse de la zona alta y sumar así la segunda victoria seguida en casa. Será el último duelo antes del estreno el próximo sábado en la Europe Cup visitando el Alcoy.

El técnico Edu Amat no se fía de la condición de recién llegado del Cerdanyola, más todavía porque en su retorno al OK Liga siete años después ya ha dado muestras de lo que es capaz. “No me lo tomo con una presión extra. Jugamos en casa y tenemos que sumar de tres, eso está claro y el equipo está mentalizado, pero no nos ponemos más presión por el hecho de jugar contra uno recién ascendida. A pesar de esta condición, el Cerdanyola tiene jugadores de calidad y con experiencia, así que espero un partido complicado”, señaló.

Por otra parte, el Alpicat, que llegó a mandar por 0-1, encajó ayer la tercera derrota consecutiva en tres jornadas en el OK Liga Plata al perder en la pista del Manlleu por un contundente 6-2.