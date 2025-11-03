El Atlètic Lleida hace saltar las alarmas tras perder en el Camp d’Esports ante el Castellón B

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘ El Atlètic Lleida sufrió un gran mazazo tras ver como el Castellón B, rival directo para evitar el descenso, ganaba en el Camp d'Esports por 2-4. De este modo, los leridanos solo han sumado una victoria en nueve jornadas, además de que el marcador de ayer supuso la primera derrota liguera en casa y a la vez, el primer triunfo del Castellón B a domicilio. A dia de hoy, los de Gabri son decimoquintos, en zona de descenso, a cuatro puntos de la salvación que marca el Terrassa.

Antes del partido el club denunció actos vandálicos producidos en el Camp d’Esports durante dos noches seguidas. En primer lugar, la madrugada del viernes al sábado, el club lamentó destrozos en los baños, a parte de saqueos en las neveras del bar y en el material del grupo de animación ‘Marracos’. La madrugada del sábado al domingo, el Atlètic Lleida explicó que se arrancó la lona reglamentaria de ‘Segunda Federación’, con objetos lanzados al césped y daños en la iluminación.

En cuánto al partido, el duelo auguraba goles ya que el Castellón B es el equipo más goleador y a la vez, el más goleado de la categoría. Y se cumplió con la profecía ya que en los primeros cinco minutos, el Atlètic Lleida tuvo tres ‘mano a mano’ con el portero visitante. En el primero, se le escapó un control a Giovanni sin que llegara a rematar. En el segundo y el más claro, Alya Camara disparó al cuerpo de Torner y el tercero fue otra vez para Gio, que desde un perfil escorado se volvió a encontrar con las manos del meta castellonense.

El destino parecía deparar las peores batallas para los de azul marino, que en la primera llegada visitante en el minuto 8, Marcel Samsó zancadilleó a un rival cometiendo un penalti inocente. Marc Arnau, premiado ayer por la suplencia en Copa, adivinó el lanzamiento pero Carlos Segura la puso a la escuadra (0-1). La reacción local no tardó en llegar y Giovanni remató a placer un centro de Soule que se paseó por el área antes de llegarle en el segundo palo al canario (1-1). A partir de la igualada, el partido bajó mucho las pulsaciones pero en la última jugada de la primera parte llegó un gol surrealista. Almiñana estaba rodeado de tres rivales en la línea de fondo, logró salir con éxito y por si fuera poco, sin ángulo, mandó a dentro un balón que tocó en el larguero y en el palo (1-2).

El segundo tiempo empezó como muchos otros este año, con gol encajado. En el minuto 48 el central Sellés remató, muy liberado, un córner para poner el 1-3 y sembrar el pánico. Aún así, Gabri sacudió el árbol y Moró Sidibé, que acaba de entrar, disparó desde la frontal para poner el 2-3 aunque el colegiado le dio el gol a Boris por rozar el balón con la bota. Aún así, el Atlètic Lleida seguía impreciso y los castellonenses sentenciaron en el 81. Roger Alcalà midió mal un salto y se ‘comió’ el bote, el punta Miguelón recogió el esférico en la frontal y fusiló para poner el 2-4 definitivo.

❘ Lleida ❘ El entrenador del Atlètic Lleida, Gabri García, se mostró muy molesto y crítico con la actuación individual de cada uno de sus jugadores y tras el pardido dijo que “aquí todos tienen que coger la responsabilidad, que cada jugador reflexione sobre como se ha comportado hoy sobre el césped”, añadiendo que “tienen que hacer una reflexión sobre hacia dónde quieren ir por que parece que algunos jugadores no estan al nivel que creíamos a principio de temporada”.

Gabri no se escondió al decir que “el equipo no ha dado el nivel necesario para competir”, mencionando que “antes del partido he dicho a mis jugadores que era un partido muy importante por que podía pasar todo lo que finalmente ha pasado”.

El técnico de Sallent detalló que “la clave del partido ha estado en que no hemos ganado los duelos divididos” y señaló que “si encima fallas tres mano a mano en los primeros cinco minutos la cosa se complica”.

Con ironía y desesperación dijo: “Debemos saber que si hacemos falta dentro del área es penalti”, lamentando los errores inocentes en declaraciones como “siempre nos marcan en los inicios y en los finales de las partes, no lo entiendo”. Comentó que “no puede ser que en el segundo gol, el rival salga de tres defensores y marque sin ángulo, eso ya es un tema individual”, “porque ha sido un gol de traca”, añadió. Insistió en que “todos estos errores hacen que cada partido, para nosotros, sea como subir un puerto de montaña con la bici”.