El Atlètic Lleida inicia la resiembra de césped en el Camp d'Esports y pide 15 días sin jugar

La empresa Royalverd ha iniciado este lunes por la mañana el proceso de resiembra de invierno del césped del Camp d'Esports de Lleida, según ha comunicado el Atlètic Lleida. Esta intervención, que incluye la renovación de la superficie actual y la implantación de un nuevo césped de invierno de variedad raygrass, tendrá una duración inicial de tres días, pero requerirá un periodo de adaptación de quince días durante los cuales el terreno de juego tendrá que permanecer completamente inactivo.

Esta actuación llega después de que la semana pasada ya se repararan las áreas pequeñas de ambas porterías, completando así la mejora integral del terreno de juego. Asimismo, Royalverd, responsable del mantenimiento del césped, ha recomendado expresamente que no se entrenen ni se disputen partidos durante este periodo para garantizar el enraizamiento adecuado de la nueva superficie y su perfecta consolidación de cara a los compromisos deportivos de lo que queda de temporada.

Entrenamientos y ruedas de prensa al Ramon Farrús

Como consecuencia de esta intervención, el Atlètic Lleida ha anunciado que trasladará todos sus entrenamientos al campo del Ramon Farrús durante las próximas dos semanas. El club ya ha anunciado que también se realizarán las ruedas de prensa habituales de los jugadores y del técnico Gabri García, aunque todavía está pendiente de confirmar los días y horarios concretos de estas comparecencias.

Afectación al Lleida CF y el AEM

A pesar del aviso por cambio de césped y el cierre por mantenimiento, el Lleida CF mantiene de momento su compromiso de este domingo 9 de noviembre a las 18:00h contra la Montañesa en el Camp d'Esports. Por otra parte, el AEM, el otro equipo que comparte el campo con el Atlètic Lleida, no volverá a utilizar estas instalaciones hasta el domingo 16 de noviembre, cuando el césped ya tendría que estar completamente adaptado y en condiciones óptimas para la competición.