El pionero del fondo

Hablar del Club d’Esquí de Fons Urgellet Cerdanya, más conocido por sus siglas, CEFUC, es hacerlo del esquí de fondo, no en vano fue el primer club que se fundó en España dedicado exclusivamente a esta especialidad nórdica, por entonces una auténtica desconocida. Creado en 1975 de la ilusión de un grupo de padres, esta entidad con sede en La Seu d’Urgell cumple este año medio siglo de vida y lo celebrará este sábado con un acto institucional en la sala Sant Domènec, un encuentro que reunirá a deportistas olímpicos, técnicos, socios y descendientes de aquellos visionarios que soñaron con hacer del Pirineo leridano una escuela de esquí de fondo y acabaron rompiendo barreras.

Con el paso de los años, el CEFUC se consolidó como una gran familia deportiva. A lo largo de cinco décadas han pasado por su estructura 2.087 socios, de los cuales 451 continúan activos. Esta continuidad no es casual, ya que el club ha sabido mantener un equilibrio constante entre la formación de deportistas, la convivencia social y la pasión por la nieve. “Hasta no hace muchos años seguíamos siendo el único club dedicado exclusivamente al esquí de fondo, lo que cual es un orgullo añadido”, destacó su presidente desde hace doce años y entrenador, Ferran Pubill, que reconoce que “el CEFUC ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia. Somos una gran familia que ama la nieve y la montaña. Comenzó de una manera muy humilde, pero ha conseguido tener muchos olímpicos sin dejar su vertiente formativa de base”.

Quizás el secreto de su longevidad radique en su doble función, una más lúdica y familiar y otra más competitiva, que alimenta el talento y la excelencia. Sus tradicionales cursos de Navidad y Reyes, junto con los grupos escolares, han iniciado a miles de jóvenes en el esquí de fondo, algunos de los cuales han acabado formando parte de las selecciones españolas.

Si el CEFUC puede presumir de algo es de haber sido la cuna de grandes nombres del esquí de fondo español. Desde 1980, ha aportado atletas a prácticamente todas las ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno –solo estuvo ausente en PyeongChang 2018–. Por sus filas han pasado ilustres como Josep Giró, Jordi Ribó, Carlos Vicente, Vicenç Vilarrubla y Jaume Pueyo, todos ellos del Alt Urgell, y las barcelonesas Laura Orgué y Laia Aubert, afincadas entonces en la comarca.

Giró, fallecido en 2019, fue el que abrió el camino olímpico con su presencia en los Juegos de Lake Placid’80, repitiendo participación en Sarajevo’84 y Calgary’88, esta última edición compartiendo protagonismo con Jordi Ribó, que es actualmente el esquiador leridano con más presencias olímpicas de invierno con cinco (también estuvo en Albertville’92, Lillehammer’94, Nagano’98 y Salt Lake’2002). Tres tiene Laura Orgué (Torino 2026, Vancouver 2010 y Sochi 2014), dos Carles Vicente (Albertville’92 y Lillehammer’94) y Vicenç Vilarrubla (Torino 2006) y Vancouver 2010) y una Laia Aubert (Torino 2006) y Jaume Pueyo, que representa el relevo generacional del club con su participación en los Juegos de Pekín 2022 como símbolo de continuidad.

Otro de los grandes pilares del CEFUC ha sido su labor en la formación de técnicos deportivos. El club ha sido un auténtico vivero de entrenadores, muchos de los cuales han trabajado o están trabajando aún para federaciones nacionales e internacionales.

Sin ir más lejos, su actual presidente, Ferran Pubill, formó parte en el pasado de los equipos técnicos de Polonia, Japón –con el que acudió a los Juegos de Torino 2006, España –en la cita olímpica de Salt Lake City 2002– y Tailandia –en los Juegos de PyeongChang 2018–. En la actualidad hace las funciones de director técnico de la Federación Española (RFEDI) como coordinador de los equipos de base.

Por otra parte, su hermano Eduard Pubill es entrenador actualmente de Argentina, cargo que asumió en 2024 después de abandonar la selección española, donde también estuvieron enrolados Marc Puigsubirà, Joan Viliella y Joan Erola. Este último acudió a las citas olímpicas de Salt Lake City 2002, Torino 2006, Vancouver 2010 y Sochi 2014 como técnico de España y a PyeongChang 2018 como seleccionador andorrano. Puigsubirà estuvo en Sochi y Torino, a la que también acudió Viliella, ambos con España.