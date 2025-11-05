La plantilla Hiopos Lleida destaca las cosas positivas de la derrota ante el Joventut

La plantilla del Hiopos Lleida afronta una nueva semana de trabajo tras la derrota en Badalona, con la mente puesta en el próximo compromiso frente al Baskonia. A pesar de la exigencia del calendario, tanto John Shurna como Kristers Zoriks mostraron confianza en la evolución del equipo y destacaron la actitud del grupo en este arranque de temporada.

El conjunto leridano acumula tres victorias en un inicio ante rivales de alto nivel y continúa mostrando una identidad competitiva que invita al optimismo. Así lo reflejó John Shurna, quien valoró positivamente el esfuerzo del grupo en la pista del Joventut.

“Fue un partido difícil en Badalona. Hay muchas cosas buenas que rescatar y otras en las que debemos trabajar. Ellos metieron tiros importantes en el último cuarto y hay que darles crédito, pero también debemos aprender de eso y mejorar como equipo”, reconoció el ala-pívot estadounidense, que el domingo alcanzó la cifra de 500 triples anotados en la ACB y le quitó relevancia a dicha hazaña. "Solo significa que he jugado muchos años en la ACB y que he tenido la suerte de jugar con muchos grandes jugadores. No pensé en ello antes y probablemente tampoco pensaré en ello ahora", comentó de forma distendida.

Shurna insistió en que el grupo mantiene la ambición intacta: “Todos estamos tratando de aprender cómo cerrar los partidos, cómo mejorar y mantenernos unidos incluso en los momentos difíciles. Con el carácter que tiene este grupo, estoy seguro de que podemos hacerlo, pero tenemos que demostrarlo”, señaló

Respecto al próximo duelo ante Baskonia, Shurna advirtió de que “está en un gran momento. Han ganado en la Euroliga y también a Tenerife, así que será un partido complicado, pero estamos emocionados por el reto". "Sentimos el apoyo de nuestros aficionados y sé que estarán con nosotros”, concluyó.

En la misma línea se expresó Kristers Zoriks, que subrayó la necesidad de seguir creciendo desde la defensa. “Queríamos ganar, pero hay que seguir adelante. No somos perfectos en nada, pero la defensa es lo que puedes controlar cada día. En ataque a veces metes y a veces no, pero el esfuerzo y el sentido de urgencia tienen que estar siempre”, apuntó el base letón.

El jugador también destacó el ambiente que espera en el Barris Nord para recibir a Baskonia: “Habrá mucha energía. Nuestros aficionados van a ayudarnos y será un partido duro. En la ACB no puedes ganar si no das el cien por cien, especialmente contra un gran equipo”, destacó.