El Cros Ciutat de Tàrrega espera a 600 participantes el próximo día 16

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Càmping Municipal Espai Felip Robinat de Tàrrega acogerá el próximo 16 de este mes la 32 edición del Cros Ciutat de Tàrrega. La prueba, organizada por la concejalía de Deportes, forma parte del Circuit Escolar de Cros de la Agrupació Territorial dels Consells Esportius de Lleida (ATCELL) e incluye doce carreras para todas las edades, desde los atletas más jóvenes hasta veteranos. Convertido en un clásico del calendario, el cros mantiene la vocación de promocionar el deporte en todas las edades y los valores de igualdad en el deporte.

La concejal de Deportes, Laura Tejero, señaló que “Tàrrega está preparada para acoger una nueva edición del cros, uno de los más importantes y participativo de la provincia de Lleida. El año pasado tuvimos más de 600 inscritos de todas las edades y esperamos mantener el éxito de convocatoria de las última ediciones”.

La principal novedad de la edición de este año es que se avanza el horario del inicio de la jornada a las 10.00 horas, cuando se dará la salida a la primera de las doce carreras, que acogerán a diecinueve categorías, que competirán en ocho circuitos, con distancias de entre 500 y 7.200 metros. Para los más participantes más pequeños serán de 40 a 80 metros.