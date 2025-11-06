El Hiopos, optimista pese a la derrota en Badalona

La plantilla del Hiopos Lleida afronta una nueva semana de trabajo tras la derrota en Badalona, con la mente puesta en el próximo compromiso frente al Baskonia. El conjunto leridano acumula tres victorias en un inicio ante rivales de alto nivel y continúa mostrando una identidad competitiva que invita al optimismo. Así lo reflejó John Shurna, quien valoró positivamente el esfuerzo del grupo en la pista del Joventut.

“Fue un partido difícil. Hay muchas cosas buenas que rescatar y otras en las que debemos trabajar. Ellos metieron tiros importantes en el último cuarto y hay que darles crédito”, reconoció el ala-pívot estadounidense, que el domingo alcanzó los 500 triples anotados en la ACB, aunque le quitó relevancia a dicha hazaña. “Solo significa que he jugado muchos años aquí y que he tenido la suerte de jugar con grandes jugadores. No pensé en ello antes y probablemente tampoco pensaré en ello ahora”, comentó de forma distendida.

Shurna insistió en que el grupo mantiene la ambición intacta: “Todos estamos tratando de aprender cómo cerrar los partidos y mantenernos unidos incluso en los momentos difíciles. Con el carácter que tiene este grupo, estoy seguro de que podemos hacerlo”, señaló

Respecto al duelo ante Baskonia, Shurna advirtió de que “está en un gran momento. Ha ganado en la Euroliga y también a Tenerife, así que será un partido complicado, pero nos emociona el reto”. “Sentimos el apoyo de la afición y sé que estará con nosotros”, concluyó.

En la misma línea se expresó Kristers Zoriks, que subrayó la necesidad de seguir creciendo desde la defensa. “No somos perfectos en nada, pero la defensa es lo que puedes controlar cada día. En ataque a veces metes y a veces no, pero el esfuerzo tiene que estar siempre”, apuntó el base letón. Además, destacó el ambiente que espera en el Barris Nord para recibir a Baskonia: “Habrá mucha energía. Nuestros aficionados van a ayudarnos y será un partido duro. En la ACB no puedes ganar si no das el cien por cien, especialmente contra un gran equipo”, destacó.

El Força Lleida impulsa una temporada más actividades paralelas al ámbito deportivo para jugadores y jugadoras de la base, familias y cuerpos técnicos, con el objetivo de continuar formando a los deportistas más allá del deporte. Esta temporada ya se han organizado charlas con padres y madres antes de los partidos y también dinámicas de cohesión y trabajo en equipo.

La psicóloga del club, Noemí Bonet, explicó que “queremos que nuestros jugadores y jugadoras aprendan a competir, pero sobre todo a convivir y gestionar emociones. La formación no termina con el entrenamiento, sigue en estos espacios de crecimiento personal”. El objetivo del club es que todos los equipos de la base participen en alguna actividad de este tipo durante la temporada.