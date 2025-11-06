España presenta la camiseta del Mundial

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La selección española estrenará en su último partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026, contra Turquía el martes 18, la equipación de Adidas que vestirá durante la Copa del Mundo, desvelada ayer. La camiseta presenta un acabado con finas rayas verticales amarillas sobre una base roja, y las mangas de azul oscuro, con la palabra 'España' escrita en la parte trasera del cuello. La equipación está inspirada en la bandera y el escudo de España y representa un estilo de juego libre y nuevas perspectivas del fútbol, buscando conectar a todas las generaciones en la antesala de la Copa del Mundo, según Adidas. Se han incorporado tejidos elásticos mecánicos 3D con tecnología ‘climacool+’ de Adidas, que absorben el sudor más rápido, garantizando la máxima ventilación incluso en los climas más exigentes.