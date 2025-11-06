Un punto y gracias

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La mejor versión de Lamine Yamal, autor de un gol y del centro que propició un tanto en propia puerta de un jugador rival, evitó el naufragio del Barcelona en Brujas (3-3), donde el conjunto de Hansi Flick volvió a evidenciar sus debilidades defensivas. Lamine Yamal volvió a acercarse a su mejor nivel tras la pubalgia aunque el sistema defensivo azulgrana fue terrorífico. Pudo marcar más goles el Barça, que estrelló dos balones en el larguero, pero atrás fue un coladero.

Salvó un punto el Barça gracias a su estrella. Fue el mejor, de largo, de un Barça que debe tomar nota de lo sufrido en Brujas. Porque cada contra del equipo local parecía letal y casi cada remate fue gol o casi gol.

En un partido de ritmo frenético y defensas desbordadas, en el que los de Hansi Flick dependieron del talento de Lamine Yamal para no salir derrotados de Bélgica, el joven atacante se desesperó al verse demasiado solo en una noche llena de errores, largueros y sobresaltos. Una noche que deja al Barça undécimo con 7 puntos, a 2 de la zona de acceso directo a los octavos de final.

A los 6 minutos el Brujas golpeó primero gracias a un tanto de Nicolo Tresoldi, tras un pase exterior de Carlos Forbs, y un disparo que se coló por debajo del cuerpo de Wojciech Szczesny, en una acción protestada por fuera de juego. Pero el Barça respondió de inmediato y en el 8’ Ferran Torres culminó una preciosa jugada entre Lamine Yamal y Fermín para poner el 1-1.

Sin embargo, el conjunto azulgrana no corrigió sus desajustes defensivos y volvió a sufrir en transición. En el 17’, Carlos Forbs castigó una pérdida tras un córner culminando una contra perfecta junto a Christos Tzolis. El 2-1 reflejaba la inestabilidad del Barça, superado por las rápidas contras locales y con un Szczesny inseguro en los mano a mano. Antes del descanso, los de Flick rozaron el empate con un potente disparo al larguero de Jules Koundé y un mano a mano fallado por Ferran Torres.

El segundo tiempo mantuvo la tónica eléctrica y llegaron más goles. Szczesny evitó el tercero ante Joaquin Seys, y en el 61’ Lamine Yamal firmó una jugada de genio para el 2-2: se fue de tres rivalesy definió con el exterior de la zurda tras una pared con Fermín para empatar. Sin embargo, apenas tres minutos después, Forbs volvió a castigar a la defensa azulgrana con su segundo gol, tras ganar la espalda a Balde y superar de nuevo a Szczesny (3-2).

El Barça, más por orgullo que por control, encontró el empate en el 77’ y lo hizo con Lamine Yamal, omnipresente, que puso un centro desde la derecha que Tzolis desvió hacia su propia portería para el 3-3. Dani Olmo, que entró de refuerzo, rozó el cuarto en el tramo final, y el Brujas llegó a marcar en el 90’, pero el gol de Romeo Vermant fue anulado por falta sobre el portero azulgrana tras la revisión del VAR.

El punto mantiene al Barça vivo, antes de su visita a Stamford Bridge, en la pelea por el acceso a los octavos de final.

“El empate nos deja una mala sensación”

Fermín fue muy crítico con el resultado y señaló que “el empate no nos servía de nada, hemos venido a ganar. Defensivamente no hemos estado bien, porque hemos concedido tres goles y el empate nos deja una mala sensación” y pidió hacer “autocrítica”. Por su parte, Frenkie De Jong dijo que “tenemos que mejorar porque el año pasado no ganamos la Champions y encajamos demasiados goles. Si encajas tres goles, es muy difícil ganar”.

Laporta ‘ protegerá’ a Lamine Yamal

Joan Laporta defendió ayer a Lamine Yamal. “Lamine es un genio y yo estoy totalmente a favor y a su lado y dándole apoyo. Es un chaval fantástico, es un jugador genial, tenemos en el Barça la gran suerte de generar este tipo de jugadores a lo largo de nuestra historia y lo que tenemos que hacer es cuidarle”, dijo ayer en Brujas. “Lo que tenemos que hacer es protegerle, y lo que yo voy a hacer es todo lo que sea para proteger a Lamine”.

Agotadas las entradas para el Camp Nou

El FC Barcelona anunció ayer que ha vendido las 23.000 entradas disponibles para el entrenamiento en el Spotify Camp Nou, que tendrá lugar mañana, y en el que los aficionados azulgranas podrán disfrutar del primer regreso a casa del equipo de Hansi Flick. Las entradas vendidas se destinarán a fines solidarios y el club liberará alguna adicional en el caso de que no se ocupen las reservadas a compromisos institucionales.