El CB Cappont, de aniversario

El CB Cappont-Sícoris Club presentó ayer a los 11 equipos con los que compite esta temporada 2025-2026, una campaña muy especial para la entidad, que celebrará su 25 aniversario. “Cumplir 25 años es para celebrarlo”, explicaba la presidenta de la entidad, Margarida Almirall. “Estamos preparando una serie de actividades que iremos haciendo a lo largo de la temporada y el acto central será una cena a finales de junio, con la presencia de personas que han formado parte del club durante este tiempo”.

Almirall destacó la humildad del club. “Somos un club de barrio, en el que la mayoría de jugadores son alumnos del Frederic Godàs, donde nació el club, y no tenemos otro objetivo que formar y, especialmente, que los jugadores se lo pasen bien. Ganar no es lo más importante”. El club cuenta con un presupuesto de algo más de 30.000 euros, explica la presidenta.

Raül Nuño, director técnico, señaló que “competimos con 11 equipos, 8 del CB Cappont y 3 del Sícoris Clib, con dos séniors en Primera y Segunda Territorial” y añadió que “no podemos crecer más porque estamos limitados por la falta de horarios de pabellón. Entrenamos en el de Cappont y en el de Sícoris, pero no tenemos más horas para hacer nuevos equipos, aunque sí que tendríamos capacidad para tenerlos si dispusiéramos de más horas”. “Nuestro objetivo no es otro que formar técnicos y jugadores. Somos un club totalmente formativo”.