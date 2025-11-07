Encuentra: "Incluso a nuestro mejor nivel, será difícil ganar"

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, aseguró que el equipo recibirá "tras una muy buena semana de entrenamientos" este domingo al Baskonia, un rival que, según el técnico, llega “en su mejor momento” y que obligará a los suyos a exigirse al máximo en el Barris Nord.

El técnico reconoció que incluso la mejor versión del Lleida puede no ser suficiente para sumar la cuarta victoria del curso: “Hace quince días quizá te habría dicho que si estamos bien podemos ganar. Ahora mismo, incluso a nuestro mejor nivel, será difícil. Pero iremos al partido con la máxima ambición, pero sabiendo que el Baskonia está un paso por encima”, explicó.

"El rival está en un momento altísimo. Vi su partido de ayer y están a un nivel enorme, sobre todo defensivamente. Son un equipo muy físico, que juega constantemente al límite de la falta. Necesitamos un Barris de gala, que apriete desde el minuto uno para competir”, añadió el técnico, que apuntó que será clave "controlar el rebote defensivo y la intensidad física", aunque recalcó que "ante equipos con tanta confianza, no basta con hacerlo bien, necesitas acierto, solidez y un punto de suerte".

Precisamente, Encuentra señaló que el poco acierto en los tiros fue una de las causa de la derrota ante el Joventut: “Tuvimos muchos tiros liberados que no entraron y esa fue la clave. No fue un mal último cuarto nuestro, fue mérito del Joventut y de nuestro desacierto”, explicó.

No obstante, el entrenador leridano dejó claro que el equipo ya ha pasado página: “Sabemos la dificultad de cada partido. Esto es la ACB, aquí no hay ninguno fácil. El partido de Badalona ya está olvidado y nos hemos centrado en mejorar”, declaró.

Encuentra también tuvo palabras de agradecimiento hacia Rafa Villar, exjugador del club y ahora en el Baskonia: “La gente sabe lo importante que ha sido Rafa para nosotros. Solo puedo tener palabras de gratitud. Ha marcado el crecimiento del club y se ha ganado estar en un equipo de Euroliga. Estoy seguro de que el Barris lo recibirá como se merece”, dijo.

Por último, confirmó que Golomán será duda por su esguinceen el tobillo. El técnico reveló que “ayer no pudo entrenar. Lo ha intentado, pero sigue con dolor. Si llega, será limitado y quizá tenga que tomar calmantes. Veremos si arriesgamos o no”.