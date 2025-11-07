Jordi Esteve vuelve a competir en el Dakar

El piloto leridano Jordi Esteve volverá al Dakar. Será su participación número 13, o la “doce más uno”, como prefiere decir y lo hará de nuevo a los mandos de un camión, repitiendo el equipo con el que participó en la pasada edición. Esteve será el piltoo, con Quico Pardo como copiloto y navegador y Jordi Pujol como mecánico. La mítica prueba se disputará en Arabia Saudí entre el 3 y el 17 de enero de 2026.

“Vamos a competir en camiones, pero también nos ocuparemos de la asistencia rápida de dos coches del equipo Toyota”, explica Esteve, que se marca un objetivo ambicioso, después de haber finalizado la pasada edición en el puesto 17. “Vamos con la idea de quedar entre los puestos 10 y 15. Ya tenemos experiencia, que es muy importante en una competición de esta exigencia y para prepararnos vamos a hacer ahora un Rally en Marruecos, que se disputa entre el 17 y el 21 de este mes”.

Jordi Esteve, de 58 años, tiene una dilatada experiencia en la prueba africana, en la que debutó como mecánico de motos con el leridano Gonzalo Gil. Participó en tres ediciones compitiendo en motos, en otras dos llevó un camión de asistencia y como piloto de camión acumula seis participaciones, todas ellas en Arabia Saudí. Jordi Esteve vuelve a competir dentro de la estructura Tibau Team, formada por seis camiones.