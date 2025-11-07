Mollerussa-Lleida en la Copa Catalunya

El entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, valoró positivamente el empuje anímico que dio al equipo el empate en Cerdanyola (2-2) y analizó el duelo de la sexta ronda de la Copa Catalunya ante el Mollerussa, confirmado ayer por la FCF, aunque no ocultó su malestar por las condiciones en las que el conjunto azul se ve obligado a entrenar durante la resiembra del Camp d'Esports.

Cortés destacó que el enfrentamiento en Mollerussa “será una buena oportunidad para dar minutos a jugadores que están participando menos” y desveló que el Lleida ha solicitado al conjunto del Pla d’Urgell, que ejercerá como local, adelantar el partido, inicialmente previsto para el día 19, al próximo miércoles con el objetivo de “reducir una día de entrenamientos en el Annex, que está impracticable”.

El entrenador de Balaguer profundizó en su protesta sobre el mal estado del Annex, donde el Lleida tiene que realizar todas sus sesiones: “El césped nos llega a los tobillos, no se ve la pelota porque no hay luz y ni siquiera está pintado. Necesitamos unos mínimos para trabajar con seguridad, porque hemos buscado alternativas para entrenar en otros campos, pero no nos cuadra nada”, lamentó.

De hecho, el partido del domingo ante la Montañesa, que se retransmitirá por Lleida TV, será la primera actividad en el estadio tras la resiembra. Cortés prevé “un duelo físico y muy competido”, pero que su equipo afronta tras un empate que “debe ser un punto de inflexión, porque mostramos carácter y que somos capaces de marcar”. “Será clave dominar las áreas, no cometer errores y aprovechar las pocas ocasiones que tengamos”, resumió. El Lleida afrontará el encuentro con las bajas por sanción de Putxi y Fran Magno, a la espera de recuperar a Jaume Viladegut y Guido Ratto durante la semana.