Empate con sabor agridulce del AEM en Albacete

Marta Charle, a punt de descarregar una pilota en una jugada de l'AEM a la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, on s'ha enfrontat a l'Alba Fundación (1-1).Pau Pascual Prat

El AEM suma un empate de su visita a la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, en Albacete, ante Alba Fundación (1-1). Un gol de María Lara, rematando de cabeza un buen centro de Marta Charle, da un punto con sabor agridulce para las leridanas, que sobre todo en la primera parte, con dos ocasiones de Carlota Acín y en el que la portera local, Adriana Fernández, ha estado muy atenta, han podido cambiar el guion del partido.

En el primer minuto de juego amenazaba el AEM con un chute con intención de Carlota Acín y que rechazaba la portera de Alba Fundación, Adriana Fernández. En una primera parte sin demasiada fluidez en el juego de las leridanas, era sin embargo el conjunto de Roger Lamesa, el que llegaba con más presencia al área rival, con jugadoras como Noe Fernández o Inés Faddi entre las más insistentes en la creación de estas jugadas.

Antes del descanso, en el minuto 39, Carlota Acín sorprendía la defensa del Albacete. La delantera aragonesa del AEM aprovechaba un rebote para conducir con metros por delante, y con un chute intentaba inquietar, de nuevo, a la portera de Alba Fundación, Adriana Fernández, que desviaba el esférico muy atenta. Con esta ocasión, la segunda clara del AEM en el primer tiempo

En la reanudación del partido, Alba Fundación se adelantaba después de una falta lateral en que quedaba la pelota muerta dentro del área del AEM y, bien posicionada, Sara Martínez (50) hacía el 1-0 para las locales en la que era, por el contrario, una jarra de agua fría para las leridanas.

En el minuto 59 ha estado a punto de llegar el empate del AEM, con un remate de cabeza de Nora, que salía fuera de la portería local por bien poco. Minutos antes, Lucía Alba salvaba bajo la línea una pelota, y evitaba el segundo gol de Alba Fundación.

A medida que adelantaban los minutos, el AEM tenía varias ocasiones cerca del área rival, destacando un remate de Loba que no encontraba portería. Estaba perdonando el AEM, aunque también daba un paso adelante en ataque para hacer la igualada al marcador.

Las entradas de Cintia Hormigo y María Lara daban un impulso en ataque al AEM, que encontraba más a jugadoras como Noe, en la creación y en el juego ofensivo de las de Roger Lamesa.

En el minuto 70, María Lara se fabricaba una buena jugada individual e impactaba una pelota en el travesaño de la portería de Alba Fundación. El AEM lo buscaba, pero no llegaba el gol del empate.

Y la misma María Lara, quien hacía el empate en el minuto 86 con un buen remate de cabeza en un centro de Marta Charle. Los cambios de Lamesa viendo sus frutos, y el AEM, mejor plantado en el terreno de juego en buena parte de los minutos a la reanudación.

La entrada en el campo de Charle i Lara, protagonistas en el uno a uno del AEM, dio impresión.

Después del gol de las leridanas, pasaban pocas cosas más, a pesar de que el AEM que vestía de rojo, lo intentaba hasta el final.

Sin embargo, el partido acababa con el resultado de 1-1 en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, entre Alba Fundación y el AEM.

El AEM suma un punto positivo a domicilio, y se queda a cuatro puntos en su objetivo para salir del descenso. Las leridanas ya piensan con el partido del domingo 16 de noviembre (11:00), cuándo recibirán al Tenerife B en el Camp d'Esports, y en la búsqueda de la segunda victoria de la temporada.