Victoria al 'sprint' de Àlex Márquez

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El leridano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) ha logrado la victoria al 'sprint' en el Gran Premio de Portugal de MotoGP que se ha disputado en el circuito de Portimao, por delante de Pedro Acosta (KTM RC 16) y del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).

Sobre el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimão, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) salía desde la 'pole position', pero se vio rebasado por Acosta al comienzo de la segunda vuelta y todavía quedaban 10 vueltas más por delante. Márquez aprovechó ese combate para acercarse y se situó segundo en la vuelta 4, forzando a Bezzecchi a reaccionar.

En la vuelta siguiente, el transalpino se fue demasiado largo en una curva al intentar adelantarlos; y aunque Bezzecchi recondujo su moto para seguir en trazada, la lucha por el liderato se animó bastante sin él. No en vano, Márquez y Acosta vivieron un apretado duelo en el rodaje posterior al circuito, con el 'Tiburón' de Mazarrón sin rendirse.

Sin embargo, Acosta no consumó otro adelantamiento a Márquez durante la definitiva vuelta 12. Y de esta manera, el flamante subcampeón del mundo celebró su segundo triunfo de esta temporada en la carrera corta, tras la conseguida el pasado 24 de mayo en Silverstone (Reino Unido).

A rebufo de ambos españoles, la tercera posición al menos sirvió a Bezzecchi para ampliar su colchón en la tabla general del Mundial, pues él ocupa actualmente el tercer lugar –por detrás de ambos hermamos Márquez– y le saca 10 puntos a su compatriota Francesco Bagnaia (Ducati).