El Atlètic Lleida cae derrotado en El Collao con errores defensivos graves (2-1)

El Atlètic Lleida ha perdido este domingo en El Collao por 2-1 ante el Alcoyano en la décima jornada de la Segunda RFEF. Los leridanos, a pesar de adelantarse en el marcador con un gol de Boris Garrós, no han podido mantener la ventaja y han acabado cediendo los tres puntos delante de un Alcoyano más efectivo que ha remontado con dianas de Rubén Català y Clemente Iniesta.

El partido ha empezado con un claro dominio de los locales en la primera mitad, pero ha sido el Atlètic Lleida quien se ha adelantado en el marcador en el minuto 27 gracias a Boris Garrós, que ha aprovechado la primera llegada de los leridanos al área rival. Sin embargo, la alegría ha durado poco para los hombres de Gabri García, ya que en el minuto 37 Rubén Catalán ha conseguido el empate aprovechando un error defensivo de los visitantes. El portero leridano Pau Torres ha sido clave para mantener el empate antes del descanso con varias intervenciones de mérito ante las aproximaciones de Loren, Rubén Català y Guille Andrés.

La reacción leridana no ha sido suficiente

El técnico del Atlètic Lleida ha movido ficha al inicio de la segunda parte con cuatro cambios simultáneos, dando entrada a Àlvaro Santana, Bilal, Nico Magno y Nil Sauret, pero la jugada no ha dado los frutos esperados. En el minuto 53, Clemente Iniesta ha cambiado el marcador con el 2-1 después de una buena asistencia de Loren, poniendo el partido cuesta arriba para los leridanos.

Los visitantes han intentado reaccionar y han dispuesto de dos aproximaciones claras a la portería local. Primero con Nil Sauret, que ha finalizado con un chute demasiado blando después de una buena asistencia de Boris Garrós, y posteriormente con Moró, que ha cruzado demasiado su disparo en una clara ocasión para empatar. Los últimos minutos han continuado sin acierto ofensivo para el Atlètic Lleida, con más corazón que cabeza en las aproximaciones al área alcoyana.

Con esta derrota, el equipo leridano continúa con su inicio malo de temporada en la Segunda RFEF, donde tendrá que mejorar especialmente en el aspecto defensivo si quiere aspirar a posiciones más elevadas a la clasificación, una jornada más seguirá en zona de descenso.