Licitan el suministro de cadáveres para prácticas médicas en el Creba

El Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida ha licitado “la puesta a disposición, gestión y retirada de especímenes anatómicos humanos” destinados a prácticas de especialistas sanitarios en el Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (Creba), ubicado en Torrelameu, por un importe de 42.955 euros. El contrato tiene una duración prevista desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 sin posibilidad de prórroga, y prevé en concreto el suministro de un lote formado por dos troncos con cabeza hombros y caderas y otro lote de cuatro con las mismas características.

Asimismo, el contrato incluye la preparación y manipulación de los especímenes humanos, la tramitación administrativa, el transporte hasta el Creba y su posterior retirada, la provision de material quirúrgico general y del material de un solo uso y la prestación del servicio por personal técnico especializado.

Los cursos en este equipamiento suelen ser con cerdos, pero para ciertas subespecialidades es necesario practicar con “especímenes humanos”. Por ejemplo, el pasado marzo, médicos jóvenes y residentes de traumatología y neurocirugía aprendieron las principales técnicas de cirugía de columna practicando con torsos de cadáveres humanos que se importaron desde Estados Unidos a través de la empresa Scientific Anatomy Center, de Valencia.

La documentación de la licitación detalla que estos cursos ofrecen “una experiencia de aprendizaje práctica y realista que mejora significativamente la comprensión de los procedimientos médicos y mejora la calidad de la atención al paciente, además de facilitar la formación continuada de cirujanos y otros profesionales, que pueden practicar con estos cuerpos antes de hacerlo con pacientes vivos”. Además, defiende que la contratación de esre servicio “asegura que todas las etapas del proceso se lleven a término con garantías de calidad, seguridad y eficiencia”.