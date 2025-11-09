Botín escaso

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

Un punto que vale oro y sabe a poco al mismo tiempo. Puede parecer contradictorio, pero eso consiguió el AEM ayer ante el Alba Fundación (1-1). Vale oro porque, de nuevo, empezó por detrás en el marcador y evitó encajar una nueva derrota que habría sido un mazazo muy grande para sus aspiraciones. Sin embargo, al mismo tiempo, sabe a poco, pues las leridanas tuvieron ocasiones para marcharse de Albacete, por primera vez en la historia, con más que un punto, aunque tan solo un cabezazo de María Lara en el minuto 86 se coló en la red.

El potente viento mermó lo que podría haber sido una plácida tarde de fútbol. Igual que hicieron las leridanas, que mermaron a su rival al saltar al campo como un vendaval, con un once con algunas modificaciones. De hecho, un potente disparo de Carlota, una de las novedades, obligó a la portera local, Adriana, a emplearse a fondo para evitar el 0-1.

Las de Roger Lamea dominaron la posesión e interceptaron los tímidos intentos al contragolpe de sus rivales, amedrentadas también por un viento que les jugaba en contra en el primer tiempo. Como si se contagiara de la meteorología, el choque se enfrió y las ocasiones cesaron. Aun así, en el 43, Carlota volvió a la carga. La aragonesa parecía ser empujada por el viento y con facilidad le ganó la espalda a la defensa, pero su remate, potente como siempre, volvió a encontrarse con Adriana. Terminaron en tablas unos primeros 45 minutos que presagiaban un buen desenlace para las del Segrià (0-0).

Sin embargo, en la reanudación, todo el optimismo se desmoronó. El Alba, que no había incordiado más que con tímidas aproximaciones a la portería leridana, aprovechó una falta lateral muy lejana para asestar una estocada muy dolorosa. Las locales se encontraron con un balón muerto en el área que terminó con el gol de Sara (1-0). Igual que ante el Betis, una jugada a balón parado decantó el choque. Aun así, el AEM reaccionó. En parte, por orgullo, y, en parte, por los cambios de Lamesa, que primero dio entrada a María Lara y Cintia, y después a Charle, Honoka y Ransanz.

Las leridanas monopolizaron las ocasiones. Primero, fue Nora, que sola ante la portería remató fuera. Luego, una triple ocasión que ni Amaya, ni Cintia, ni Loba materializaron. En el 70, también la tuvo María Lara con un disparo lejano que se estrelló en el palo. Como siempre, la falta de acierto volvía a hacer de las suyas.

Pero cuando todo parecía abocado a la derrota, Charle se sacó un buen centro al primer palo que María Lara hundió en la portería con un cabezazo para estrenarse esta temporada y empatar (1-1). Lo celebraron con rabia las leridanas, que querían más y a punto estuvieron de encontrarlo con un remate de Noe, a pase de Cintia, que Adriana volvió a parar. Tanto quererlo empujó de más a unas leridanas que descuidaron la defensa y a punto estuvo Ortega de darles otro disgusto. Reaccionó bien una Lucía que certificó la igualada final.