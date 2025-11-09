Duelo de rivales con urgencia de ganar

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida visita hoy (17.00/Lleida En Joc) al Alcoyano en un duelo directo de la zona baja en el que pretende sumar el segunto triunfo liguero para aliviar su situación clasificatoria. El equipo leridano afronta su primer duelo después de despedirse definitivamente de los partidos coperos entre semana, porque la disputa de la Copa Federación, la Copa del Rey y finalmente la Copa Catalunya el pasado miércoles –en la que cayó eliminado ante el Mollerussa (3-2)– han cargado el calendario de los de Gabri, que siguen sin dar con la tecla.

El Atlètic Lleida, con ocho puntos, está decimoquinto y en descenso, a tan solo dos puntos del rival que visita hoy, un Alcoyano que ocupa el puesto de play out, con diez, y encadena cuatro partidos sin ganar, con dos empates y dos derrotas.

Debido a la mala situación que arrastran los dos equipos, el técnico de los leridanos, Gabri García, reconoció que “el partido tiene una importancia muy grande, tiene un poco de aires de final, aunque sea la jornada 10”. “El equipo necesita sumar y si puede ser una victoria mucho mejor, porque aún no hemos ganado fuera de casa y, entre Copa y Liga, encadenamos tres derrotas”, explicó el técnico, que también lamentó las numerosas bajas.

Gabri explicó que “estamos pendientes de recuperar a Asier Ortiz y Jordi Ortega” y confirmó las ausencias por lesión de Samsó, Cucurull, Agüero y Bolado, además de Carlos Mas, baja de larga duración, y de Daouda, que cumplirá su segundo partido de sanción.