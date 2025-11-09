Flick: “Tenemos que cuidar a Lamine”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona visitará hoy (21.00 horas) al Celta buscando recomponerse tras su empate (3-3) frente al Brujas en la Liga de Campeones y con el conjunto gallego en racha por acumular ocho partidos sin perder, cinco de ellos en la Liga. El equipo azulgrana quiere irse al parón de selecciones con mejores sensaciones que las que ofreció el pasado miércoles en suelo belga.

Hansi Flick aseguró que en el empate del miércoles ante el Brujas el equipo azulgrana no ofreció “el espíritu de lucha” que necesita en este momento de la temporada y declaró que espera una mejor versión de sus futbolistas en Balaídos. “El Celta está en un buen momento anímico, han ganado los últimos partidos. Quizás está en una mejor dinámica que nosotros, pero tendrá mucho que ver nuestra actitud y mentalidad. Queremos ganar porque para nosotros es importante irnos al parón con tres puntos más”, explicó.

Preguntado por la fragilidad defensiva de los últimos encuentros, remarcó que no extraña un mayor compromiso de sus jugadores, de quienes dijo que “saben lo que tienen que hacer”, pero sí reconoció que deben jugar “con más confianza”.

Flick confirmó que Eric Garcia, que se fracturó la nariz ante el Brujas, podrá jugar en Balaídos con una máscara, mientras que tiene “dudas” con Jules Kounde, que no completó el entrenamiento, y ratificó que el portero Joan García no reaparecerá hasta después del parón.

Flick también se refirió al estado físico actual de Lamine Yamal. “Tenemos que cuidarlo. Para mí, ha cambiado su disciplina. Está mucho mejor ahora, entrena muy bien, también en el gimnasio y con los tratamientos que recibe a diario. Es importante por su lesión que él esté haciendo esto. Creo que volverá a su mejor nivel, pero aún no está ahí. Su lesión no está curada y tenemos que cuidarlo. No solo nosotros, sino también la selección. Eso es lo que puedo decir y creo que ellos también lo están haciendo”, concluyó el técnico barcelonista.