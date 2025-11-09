El Hiopos Lleida suma una victoria trabajada contra el Baskonia

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida ha conseguido una importante victoria ante Baskonia con un marcador de 86-80 en el Espai Fruita Barris Nord ante 5.408 espectadores. Los leridanos, dirigidos por Gerard Encuentra, han mostrado un gran nivel ofensivo con una efectividad del 60% en tiros de dos puntos, superando claramente al 31% de los vascos en esta faceta del juego.

James Batemon ha sido el máximo anotador de los locales con 19 puntos, seguido de cerca por Caleb Agada con 18 y Melvin Ejim con 17. La contribución de Ejim ha sido especialmente destacable con un perfecto 7/7 en tiros de dos puntos y 7 rebotes. Por parte del Baskonia, Simmons y Luwawu-Cabarrot han liderado la anotación con 18 y 15 puntos respectivamente, pero no han podido evitar la derrota de su equipo.

El conjunto leridano ha dominado el rebote defensivo con 25 capturas, aunque los vascos han sido superiores en el rebote ofensivo (18). El diferencial en la eficiencia en pista ha sido notable, con un +30 favorable a los locales, reflejando su superioridad a lo largo del partido.

Efectividad desde la línea de tiros libres

Uno de los factores determinantes en la victoria del Lleida ha sido su efectividad desde la línea de tiros libres, donde han convertido 20 de los 27 intentos (74%). Destaca especialmente Batemon, que ha anotado todos sus 8 lanzamientos desde esta distancia, mientras que Zoriks ha contribuido con 5 de 8 tiros libres.

Reparto del juego y defensa

El Baskonia ha superado ligeramente en asistencias al conjunto catalán (20 vs 14), con M. Nowell como principal generador de juego con 6 pasadas decisivas. No obstante, el Lleida ha mantenido un equilibrio defensivo notable, igualando las recuperaciones (5) y superando en tapones (4-1) a los visitantes.

Rendimiento del banquillo y rotaciones

El entrenador Gerard Encuentra ha gestionado las rotaciones de manera efectiva, con hasta 11 jugadores sumando minutos. G. Golomán ha aportado 6 puntos en 12 minutos de juego con un +15 de eficiencia en pista, demostrando el buen rendimiento de la segunda unidad del equipo y que está recuperado de la lesión.

Con esta victoria, el Hiopos Lleida consolida su buen momento a la competición, mostrando solidez tanto en el aspecto ofensivo como defensivo ante un rival de la entidad del Baskonia, continuará una semana más entre los ocho mejores equipos de la ACB.